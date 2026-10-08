Procurorii specializați ar putea contesta la curtea de apel indicațiile procurorului general

Inițiativa a fost elaborată de deputatul PAS Igor Chiriac. Potrivit proiectului, înainte de a da indicații unui procuror dintr-o procuratură specializată, de a anula un act procesual sau de a redistribui o cauză, procurorul general va trebui să solicite opinia procurorului-șef al procuraturii specializate. Opinia va fi consultativă, iar încălcarea procedurii va putea fi contestată la curtea de apel, de un complet format din trei judecători, în termen de trei zile lucrătoare.

Proiectul stabilește și cazurile în care procurorul general poate transmite o cauză unui alt organ de urmărire penală: pentru accelerarea anchetei, echilibrarea volumului de lucru, în cazul unor cauze complexe sau al unor încălcări grave ale legii și drepturilor participanților la proces.

Decizia va aparține exclusiv procurorului general, după consultarea procurorului-șef, și va putea fi contestată la curtea de apel. Conflictele de competență dintre procuraturile specializate vor fi soluționate tot de procurorul general, prin ordonanță motivată.

Totodată, proiectul propune ca ministrul justiției să nu participe la examinarea cauzelor disciplinare și la deciziile privind selecția și cariera procurorilor în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, cu excepția procedurilor de evaluare externă.

Potrivit notei de fundamentare, modificările urmăresc consolidarea autonomiei procuraturilor specializate și alinierea legislației la standardele europene privind independența sistemului de justiție.

Modificările la Codul de Procedură Penală ar urma să intre în vigoare pe 30 aprilie 2027, iar prevederea care îl privește pe ministrul justiției – într-o lună de la publicarea legii în Monitorul Oficial.