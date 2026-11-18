Potrivit raportului Comisiei de evaluare, verificările au vizat activitatea lui Petru Iarmaliuc în calitate de procuror delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție. În urma evaluării, completul a constatat că acesta întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de lege și a propus promovarea evaluării externe.

Petru Iarmaliuc este procurorul care reprezintă acuzarea de stat în dosarul cunoscut generic drept „Sacoșa neagră”, în care este învinuit fostul președinte al țării, Igor Dodon, lider al Partidului Socialiștilor.