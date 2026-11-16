Producătorii de energie regenerabilă vor sista generarea din 17 noiembrie, din cauza pierderilor

Companiile, care au statut de Părți Responsabile pentru Echilibrare (PRE), gestionează peste 300 de puncte de generare, cu o putere instalată totală ce depășește 580 MW, reprezentând practic întreaga piață liberă a producătorilor de energie regenerabilă din Republica Moldova.

Potrivit semnatarilor, de la 1 iulie 2026 au intrat în vigoare noile reguli ale pieței energiei electrice, care introduc prețul unic de dezechilibru. În același timp, la indicația ANRE, furnizorii reglementați au reziliat contractele cu preț fix, iar din luna august, Energocom a oprit achizițiile de energie în baza contractelor cu preț flexibil. Astfel, producătorii au rămas să-și vândă energia pe piața pentru ziua următoare și pe cea intrazilnică, unde tranzacțiile sunt insuficiente pentru a-și corecta abaterile de la prognoze.

Datele prezentate în comunicat arată că, în iulie, în 465 din cele 744 de intervale orare, prețul de dezechilibru a atins limitele de 7 900 sau 12 mii de lei/MWh, iar în 386 de intervale a fost negativ. Prețul mediu lunar a fost de minus 1 570 de lei/MWh. Totodată, expunerea netă a celor cinci companii a ajuns la aproximativ 60,2 milioane de lei, fără TVA.

Semnatarii acuză și operatorul sistemului de transport Moldelectrica că nu publică în mod consecvent informațiile operative privind bilanțul sistemului și prețurile dezechilibrelor, ceea ce îi împiedică să-și evalueze și să-și gestioneze costurile. Aceștia susțin că au solicitat soluții de la ANRE și Ministerul Energiei, însă discuțiile nu au avut un rezultat concret.

Companiile și asociațiile cer instituirea unui regim de tranziție până la 1 iulie 2027, suspendarea executării garanțiilor financiare și publicarea la timp a datelor privind dezechilibrele. În caz contrar, se arată în comunicat, sectorul va înregistra insolvențe, cu efecte asupra securității energetice.