Producătorii de fructe ar putea avea un registru unic pentru evidența lucrărilor din livezi

Potrivit asociației, registrul reunește într-un singur format informațiile care, în prezent, sunt ținute în evidențe diferite. Acesta include date despre plantații, operatori și echipamente, instruirea personalului, utilizarea produselor de uz fitosanitar, fertilizare, irigare, monitorizarea bolilor și dăunătorilor, precum și perioadele de înflorire și recoltare.

Instrumentul a fost conceput astfel încât informațiile să răspundă cerințelor de gestionare a exploatației, trasabilitate, evidență la nivel național și certificare internațională. În prezent, registrul este testat de 25 de producători, care au analizat structura și modul de completare a acestuia. Observațiile lor vor sta la baza ajustării instrumentului și dezvoltării unei versiuni digitale.

Moldova Fruct a inițiat demersuri către autoritățile responsabile pentru recunoașterea Schemei de calitate a fructelor, care include Ghidurile de producere integrată pentru mere, cireșe și prune, precum și Registrul Livezii. Potrivit asociației, evidențele standardizate ar contribui la o mai bună trasabilitate a fructelor, la gestionarea eficientă a resurselor și la respectarea cerințelor de siguranță alimentară.

Elaborarea Registrului Livezii este susținută prin proiectul „Progress”, finanțat de Guvernul Germaniei și implementat de consorțiul de organizații condus de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.