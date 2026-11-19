Importurile din România au scăzut cu aproximativ 12,6% față de trimestrul precedent. Sursele locale au asigurat circa 35% din totalul procurărilor de pe piața angro, iar energia regenerabilă a reprezentat aproximativ 34% din volumul procurat.

Potrivit raportului, prețul mediu de procurare a energiei electrice a crescut cu aproximativ 23 de bani/kWh față de trimestrul precedent. ANRE explică majorarea prin scumpirea energiei pe piețele regionale, pe fondul crizei hidrologice. Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în iulie, după care au crescut până la sfârșitul trimestrului.

Astfel, prețul mediu de procurare a ajuns la 2,716 lei/kWh pentru FEE Nord și la 2,785 lei/kWh pentru Premier Energy, în creștere cu 44,1 și, respectiv, 48,6 bani/kWh față de trimestrul precedent. Energia importată a costat, în medie, 3,263 lei/kWh, iar cea procurată de la producătorii eligibili – aproximativ 2,04 lei/kWh.

În perioada iulie-septembrie, furnizorul central de energie electrică a procurat 140,4 milioane kWh, dintre care 12,8 milioane kWh de la centralele electrice cu termoficare urbane și 127,6 milioane kWh de la producătorii eligibili, inclusiv cei din sectorul energiei regenerabile. Prețul mediu de achiziție a fost de 1,54 lei/kWh de la producătorii eligibili și de 2,45 lei/kWh de la centralele cu termoficare.