Produse autohtone expuse în weekend la târguri organizate în sectoarele capitalei

Astfel, în sectorul Botanica, va avea loc Târgul „Toamna savuroasă”, organizat pe aleea principală din Parcul „Valea Trandafirilor”. La fel, pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, se desfășoară „Târgul cu tradiții”.

Totodată, pe teritoriul adiacent edificiului „Kentford” din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202, astăzi este organizat Târgul producătorilor locali cu produse alimentare și nealimentare autohtone „EcoLocal”. În Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” sunt prezentate produse apicole, la Târgul cu miere și produse apicole.

În sectorul Centru, produse autohtone vor putea fi găsite pe str. Mitropolit Varlaam, segmentul dintre str. Armenească și Tighina, acolo unde are loc iarmarocul tematic „Toamna Fermierului”, cu comercializarea fructelor și legumelor de sezon, a materialului săditor și semincer. De asemenea, pe teritoriul pieței mixte din str. Cărbunari, 9, se desfășoară iarmarocul tematic „Hambarul Gospodarului”, cu comercializarea fructelor și legumelor de sezon.

Locuitorii din sectorul Rîșcani, pot avea acces la produse autohtone pe bd. Moscova, 21, vizavi de str. M. Basarab, 6, și în Scuarul „Mezon”, acolo unde are loc Târgul Mămicilor ”Mami & Co Fair”