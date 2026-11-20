Contactat de IPN, Andrei Ilieș, șeful Serviciului control produse petroliere, a menționat că în cadrul controalelor privind contaminarea cu apă a combustibililor a fost verificată în special motorina. Inspectorii au prelevat probe în noaptea de joi spre vineri.

Rezultatele analizelor sunt așteptate în termen de 10-14 zile. În funcție de acestea, instituția va reveni cu informații suplimentare.

Potrivit Inspectoratului, acțiunea de prelevare eșantionată a probelor a fost desfășurată cu sprijinul Serviciului Vamal.