Profesorii se pot înscrie pentru certificarea competențelor digitale la nivelurile B1-C2

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pentru certificarea la nivelurile B1-B2, profesorii trebuie să dețină un certificat de competențe digitale de nivel A2 și să fi absolvit programul de formare DigiProf pentru nivelul B. În cazul nivelurilor C1-C2, pot candida cadrele didactice care dețin deja certificatul de nivel B2.

Autoritățile precizează că înscrierea se face online, prin intermediul platformei CTICE, iar îndeplinirea condițiilor este verificată automat. Totodată, înscrierea pentru nivelurile A1-A2 rămâne deschisă tuturor cadrelor didactice, indiferent dacă au participat sau nu la programe de formare.

Evaluarea presupune susținerea unui test cu întrebări selectate dintr-o bază de peste o mie de itemi. Profesorii care promovează testul trebuie să prezinte, în termen de 14 zile, un portofoliu digital pentru nivelul B sau un raport de activitate pentru nivelul C. Ulterior, aceștia susțin un interviu online, iar cei care promovează evaluarea primesc un certificat în format electronic.

Potrivit MEC, certificarea competențelor digitale ale cadrelor didactice contribuie la obiectivele Strategiei de dezvoltare „Educația-2030”.