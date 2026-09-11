Profitul băncilor din R. Moldova a urcat la 2,36 miliarde de lei în prima jumătate a anului

BNM precizează că profitul sectorului bancar a crescut cu 14,6% față de primul semestru din 2025. Veniturile din dobânzi au ajuns la 6,35 miliarde de lei, în creștere cu 22,4%, datorită creșterii veniturilor din activitatea de creditare cu aproape 855 de milioane de lei, până la 4,67 miliarde de lei.

„Indicatorii de rentabilitate denotă un sector bancar stabil și eficient, cu o profitabilitate solidă și o capacitate bună de valorificare a resurselor. Astfel, rentabilitatea activelor a fost de 2,3%, iar rentabilitatea capitalului – 14,7%”, notează BNM.

Și volumul creditelor acordate de bănci a crescut. Soldul brut al creditelor a ajuns la 114,3 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie, cu 11,7% mai mult decât la începutul anului. Cele mai multe credite au fost acordate pentru procurarea sau construcția de imobile, comerț și consum.

Totodată, conform datelor BNM, în aceeași perioadă, depozitele au crescut cu 5,5% și au ajuns la 152,4 miliarde de lei. Depozitele persoanelor fizice au crescut cu 7,8%, până la 93,6 miliarde de lei, iar cele ale persoanelor juridice au ajuns la 58,6 miliarde de lei, fiind în creștere cu 2,1%.

La sfârșitul lunii iunie, activele totale ale sectorului bancar erau de 202 miliarde de lei, cu 6,4% mai mult față de sfârșitul anului 2025. Fondurile proprii ale băncilor au crescut cu 12,7%, ajungând la la 26,5 miliarde de lei.

BNM precizează că, în primul semestru, toate băncile au respectat cerințele privind lichiditatea și rata fondurilor proprii. La nivelul sectorului, rata fondurilor proprii totale a fost de 24,3%, în condițiile în care limita reglementată este de cel puțin 10%.