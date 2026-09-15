”Programări urgente” la examenele auto, contra cost. ASP avertizează asupra unei noi scheme de escrocherie

Potrivit ASP, astfel de servicii sunt promovate tot mai activ pe Instagram și TikTok, inclusiv prin intermediul contului ”programare.urgenta.md”. Instituția atenționează că serviciile respective sunt neautorizate și pot constitui o fraudă.

Persoanele care le oferă solicită bani, dar și informații despre programarea oficială la examen, precum codul sau linkul acesteia. În schimb, acestea pretind că pot identifica locuri disponibile și pot modifica data examenului auto.

ASP îndeamnă cetățenii să nu transmită persoanelor necunoscute date personale sau informațiile privind programarea și să nu efectueze plăți către conturi neoficiale.

Totodată, instituția recomandă verificarea informațiilor doar prin intermediul paginii oficiale a ASP și sesizarea autorităților competente în cazul în care cetățenii sunt contactați de persoane care le promit, contra cost, programări urgente la examenele auto.