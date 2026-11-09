Programul „Moldova Pregătită” se lansează pe 19 noiembrie la Chișinău

Centrul Național de Management al Crizelor precizează, într-un comunicat de presă, că inițiativa urmărește să-i ajute pe cetățeni să recunoască riscurile, să știe cum să se protejeze și să-și pregătească gospodăriile pentru primele 72 de ore ale unei situații de urgență.

În cadrul Congresului va fi prezentat Ghidul de reziliență pentru familii, comunități și cetățeni, care va conține recomandări privind pregătirea gospodăriei pentru situații de criză, constituirea rezervelor de bază, comunicarea în familie și măsurile de siguranță. Totodată, va fi prezentat conținutul unui rucsac de urgență, cu exemple de produse pe care familiile le pot pregăti din timp, în funcție de necesități și posibilități financiare.

Un alt instrument care va fi lansat este modulul „Alerte” din aplicația EVO, prin care cetățenii vor putea primi informații și notificări în situații de criză. Acesta va completa canalele existente de comunicare ale autorităților și va fi distinct de sistemul MD-Alert, a cărui lansare este planificată pentru 2027.

Programul mai prevede exerciții practice de simulare a unor situații de criză în domeniul sănătății publice și cele provocate de drone. Testele vor pune la încercare modul în care instituțiile fac schimb de informații, coordonează deciziile și intervin. De asemenea, va fi prezentată viziunea Platformei pentru Reziliență Comunitară, prin care organizațiile interesate vor putea să se implice în consolidarea capacităților comunitare.

Pe 20 noiembrie, campania va continua la Edineț, iar pe 21 noiembrie – la Ștefan-Vodă. Activitățile din nordul și sudul țării vor reuni reprezentanți ai autorităților locale, serviciilor de intervenție, instituțiilor de învățământ și societății civile.