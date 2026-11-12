Progresele R. Moldova în parcursul de aderare la UE, discutate de Nicușor Dan cu Friedrich Merz

Potrivit președintelui român, citat de Digi24.RO, discuțiile au vizat atât cooperarea dintre România și Germania, cât și mai multe subiecte de interes european, printre care viitorul buget al UE pentru perioada 2028–2035 și parcursul european al Republicii Moldova.

„Am abordat, de asemenea, teme de interes strategic comun, precum viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2035 și progresele Republicii Moldova în parcursul său de aderare la UE”, a transmis Nicușor Dan după întrevedere.

Cei doi oficiali au discutat și despre consolidarea securității europene, precum și despre dezvoltarea pe termen lung a industriilor de apărare și a capacităților militare ale României și Germaniei.

Președintele României a menționat că aceste obiective sunt importante pentru asigurarea unei descurajări credibile pe Flancul Estic al NATO, în contextul intensificării incursiunilor cu drone și al amenințărilor hibride cu care se confruntă Europa.

Întrevederea dintre Nicușor Dan și Friedrich Merz a durat aproximativ 40 de minute.

Cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene este găzduită de Irlanda și se desfășoară la Dublin. Summitul, organizat cu genericul „Europa: Puternică, sigură, conectată”, reunește lideri europeni pentru discuții axate pe securitate, competitivitate și reziliență.