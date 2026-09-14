Proiectele comune de modernizare a infrastructurii de frontieră, discutate de ambasadorul R. Moldova Mihai Mîțu cu președintele Autorității Vamale Române

„Apreciind nivelul excelent al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România, cei doi oficiali au analizat stadiul actual al cooperării în domeniul vamal și au discutat măsuri necesare pentru eficientizarea tranzitului de mărfuri și persoane la frontiera comună”, se menționează într-o notă de informare a Ambasadei R. Moldova în România.

Astfel, demnitarii au evidențiat următoarele fapte:

• Conlucrarea strânsă între autoritățile vamale de pe ambele maluri ale Prutului și coordonarea operativă pe timpul perioadelor cu trafic intens.

• Proiectele comune de modernizare a infrastructurii de frontieră și fluidizarea procedurilor de control.

• Continuarea sprijinului acordat de România în procesul de aliniere a legislației și practicilor vamale ale Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene.

În context, părțile au reconfirmat angajamentul ferm de a menține un dialog deschis și dinamic pentru dezvoltarea parteneriatului strategic dintre cele două state și asigurarea securității transfrontaliere.