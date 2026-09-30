Proiectele de asistență pentru R. Moldova, discutate de viceprim-ministrul Valeriu Chiveri cu oficiali germani

Guvernul precizează că au fost trecute în revistă modalitățile de sprijin oferite în cadrul programelor de asistență și a fost subliniată importanța strategică a continuării proiectelor axate pe modernizarea infrastructurii sociale locale și îmbunătățirea serviciilor publice în beneficiul comunităților.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că proiectele de asistență trebuie să aducă plusvaloare procesului de reintegrare a Republicii Moldova și să contribuie la îmbunătățirea vieții comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului. Oficialul a accentuat importanța coordonării constante a acestora cu Biroul politici de reintegrare.

Valeriu Chiveri a subliniat contribuția constantă a Guvernului Federal al Germaniei la dezvoltarea Republicii Moldova și susținerea fermă pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării în frontierele sale recunoscute internațional.

Delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei se va afla într-o vizită oficială în Moldova până pe 2 octombrie. Întrevederea se înscrie în contextul Dialogului strategic și al consultărilor guvernamentale privind cooperarea pentru dezvoltare dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania pentru perioada 2027-2028.