Deschide.md

Proiectele de asistență pentru R. Moldova, discutate de viceprim-ministrul Valeriu Chiveri cu oficiali germani

Deschide.md
Proiectele de asistență pentru R. Moldova, discutate de viceprim-ministrul Valeriu Chiveri cu oficiali germani

Proiectele de asistență pentru Republica Moldova trebuie să sprijine procesul de reintegrare și să aducă beneficii concrete comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în cadrul întrevederii cu o delegație a Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei, transmite IPN.

Guvernul precizează că au fost trecute în revistă modalitățile de sprijin oferite în cadrul programelor de asistență și a fost subliniată importanța strategică a continuării proiectelor axate pe modernizarea infrastructurii sociale locale și îmbunătățirea serviciilor publice în beneficiul comunităților.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că proiectele de asistență trebuie să aducă plusvaloare procesului de reintegrare a Republicii Moldova și să contribuie la îmbunătățirea vieții comunităților de pe ambele maluri ale Nistrului. Oficialul a accentuat importanța coordonării constante a acestora cu Biroul politici de reintegrare.

Valeriu Chiveri a subliniat contribuția constantă a Guvernului Federal al Germaniei la dezvoltarea Republicii Moldova și susținerea fermă pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării în frontierele sale recunoscute internațional.

Delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei se va afla într-o vizită oficială în Moldova până pe 2 octombrie. Întrevederea se înscrie în contextul Dialogului strategic și al consultărilor guvernamentale privind cooperarea pentru dezvoltare dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania pentru perioada 2027-2028.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md