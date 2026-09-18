Proiectele de energie durabilă, în competiție la Moldova Eco Energetică

Centrul Național pentru Energie Durabilă precizează că proiectele înscrise în competiție vor fi evaluate în funcție de mai multe criterii, inclusiv impactul asupra mediului și eficiența investiției estimată din perspectiva costului unei unități de energie economisită. Vor fi luate în considerare, de asemenea, caracterul inovator al soluțiilor aplicate, numărul de beneficiari și numărul de noi locuri de muncă create.

Dosarele pot fi depuse de astăzi până la sfârșitul lunii octombrie, prin completarea online a formularului. Acesta trebuie semnat electronic și transmis la adresa concurs@cned.gov.md. La competiție pot fi înscrise proiecte implementate începând cu 1 ianuarie 2024, cu condiția ca acestea să nu fi fost desemnate câștigătoare la edițiile precedente. Fiecare participant poate înscrie unul sau mai multe proiecte la una dintre cele cinci categorii: eficiență energetică în clădiri publice, producere a energiei electrice regenerabile în clădiri publice, producere a energiei termice regenerabile în clădiri publice și eficiență energetică în iluminatul stradal.

O categorie distinctă este Premiul special pentru cel mai bun proiect de eficiență energetică sau energie regenerabilă implementat de o femeie.

Câștigătorul va primi o diplomă şi un trofeu al ediției, care vor fi înmânate în cadrul Galei. Competiția este organizată de Centrul Național pentru Energie Durabilă în parteneriat cu Ministerul Energiei. La ediția precedentă au participat aproximativ 20 de instituții publice.