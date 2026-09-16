Proiectul cultural „Busola Memoriei”, lansat oficial la Chișinău cu susținerea DRRM

Evenimentul de lansare va avea loc la ArtCor Creative Hub și va reuni jurnaliști și lideri de opinie din România și Republica Moldova, precum și reprezentanți ai Agenției Naționale a Arhivelor, Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării (StratCom) și Institutului pentru Politici și Inițiative Sociale.

În cadrul unei dezbateri publice, participanții vor aborda rolul memoriei istorice în parcursul european al Republicii Moldova, semnificația libertății și responsabilitatea alegerilor colective.

Proiectul va fi implementat până în decembrie 2026, în parteneriat cu StratCom. Una dintre componente prevede organizarea unor expoziții tematice itinerante, care vor ajunge în cel puțin 100 de școli din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Conținutul istoric va fi realizat de Agenția Națională a Arhivelor, în colaborare cu StratCom.

Expozițiile vor fi completate de o galerie digitală, accesibilă prin coduri QR, care va include documente de arhivă, materiale video și alte resurse educaționale.

Campania mai prevede realizarea a două emisiuni tematice, care vor fi difuzate la postul public de televiziune TVM, precum și a două podcasturi cu participarea istoricilor, jurnaliștilor și cercetătorilor.

Potrivit organizatorilor, proiectul pornește de la necesitatea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a unor episoade traumatice din trecut, între care teroarea politică, foametea organizată și deportările. Autorii inițiativei susțin că lipsa unei memorii istorice asumate poate spori vulnerabilitatea societății în fața manipulării și dezinformării.

Prin finanțarea proiectului, DRRM își propune să contribuie la consolidarea legăturilor dintre România și Republica Moldova și la dezvoltarea instrumentelor de reziliență în fața dezinformării, se arată în comunicat.