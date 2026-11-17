Declarația a fost făcută de deputata PAS, Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, într-un interviu pentru IPN.

Întrebată dacă reforma întrunește consensul politic în Parlament, Larisa Voloh a spus că este dificil de apreciat în acest moment, menționând că cel puțin un partid și-a anunțat public intenția de a nu susține proiectul. Totuși, ea speră că una sau două formațiuni politice din opoziție vor sprijini inițiativa.

Deputata a precizat că poziția partidelor va deveni clară în momentul votului și a admis că pregătirile pentru alegerile locale din 2027 și interesele politice legate de noua hartă administrativă ar putea influența decizia unor formațiuni.

Referindu-se la disponibilitatea PAS de a accepta propunerile opoziției, Larisa Voloh a declarat că partidul este deschis modificării proiectelor dacă vor fi prezentate sugestii concrete, argumentate și care vor aduce valoare reformei. Acestea ar trebui să vizeze competențele noilor structuri, eficientizarea activității administrației și îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor.