Proiectul MIDR: Camioanele ar putea fi echipate obligatoriu cu oglinzi retrovizoare speciale

Potrivit MIDR, noile cerințe vor viza camioanele din categoriile N2 și N3, care vor trebui să fie dotate, pe partea opusă conducătorului auto, cu oglinzi retrovizoare cu unghi larg și de apropiere. Acestea vor permite șoferilor să observe mai bine zonele din jurul vehiculului, în special în timpul virajelor, pentru a reduce riscul accidentării pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor.

Proiectul prevede excepții pentru camioanele înmatriculate înainte de anul 2000 și pentru anumite vehicule care nu permit instalarea oglinzilor din motive tehnice. În unele cazuri, vor putea fi utilizate dispozitive alternative de vizibilitate, iar respectarea cerințelor va fi verificată la inspecția tehnică periodică și în timpul controalelor în trafic.

MIDR menționează că în Republica Moldova erau înregistrate până pe 1 iulie 2026, peste 239 de mii de autovehicule destinate transportului de mărfuri. Autoritățile estimează că dotarea unui camion care nu dispune de oglinzile necesare ar costa între 1 500 și 3 800 de lei.

În același timp, proiectul propune și modificarea regulilor privind transportul copiilor. Astfel, pe lângă vârsta obligatorie de până la 12 ani, se introducere criteriul de înălțime de sub 150 de centimetri pentru copiii care vor trebui să fie transportați în scaune auto speciale.

O altă prevedere vizează transportul cu autobuze și autocare. Astfel, pasagerii cu vârsta de cel puțin trei ani vor fi obligați să utilizeze centurile de siguranță, dacă locurile sunt echipate cu acestea. Operatorii de transport vor trebui să asigure informarea călătorilor.

Potrivit datelor OMS, purtarea centurii reduce riscul de deces al ocupanților de pe locurile din față cu aproximativ 45-50%, iar al celor de pe locurile din spate cu circa 25%. De asemenea, sistemele de reținere pentru copii reduc riscul de deces al sugarilor cu până la circa 70%, iar al copiilor de vârstă mică cu până la 80%.

Modificările Regulamentului circulației rutiere ar urma să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2029. Pentru camioanele înmatriculate până la această dată, obligația de dotare cu oglinzi retrovizoare se va aplica de la 1 ianuarie 2031.