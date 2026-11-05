Proiectul „România și Republica Moldova, o identitate Românească, un viitor European”, finanțat de DRRM a ajuns la final

Potrivit sursei citate, inițiativa a răspuns nevoii de informare a publicului din Republica Moldova din surse media asumat proromânești și echidistante, într-un context regional marcat de provocări informaționale complexe și manifestări ale războiului hibrid.

Echipa editorială a asigurat o acoperire mediatică densă, distribuind conținutul atât pe site-ul oficial, cât și prin intermediul comunităților de pe pagina de Facebook și canalul de Telegram ale Newstream.md.

Rezultatele concrete obținute în cadrul proiectului:

Publicarea a câte 5 articole pe săptămână , axate pe subiecte comune din diferite domenii, reflectând activitatea celor două guverne (al Republicii Moldova și România) și evenimentele derulate de DRRM.

Realizarea a 3 interviuri în variantă scrisă și video cu personalități din diferite domenii din Republica Moldova și România despre importanța identității românești și ajutorul oferit de România cetățenilor din Republica Moldova.

Distribuția strategică pe rețelele sociale (Facebook și Telegram) a tuturor materialelor și interviurilor realizate, asigurând un grad ridicat de interacțiune și accesibilitate.

„Cele 5 articole săptămânale și interviurile au demonstrat că, ajutorul României este pilonul principal de stabilitate pentru Republica Moldova. Comunitățile noastre de pe Facebook și Telegram au reacționat extrem de pozitiv, confirmând interesul publicului pentru un jurnalism corect și responsabil”, a declarat Sambris Neli, coordonator de proiect.

Prin finalizarea acestor activități, portalul își reafirmă angajamentul de a promova valorile românești în Republica Moldova, cât și expertiza României privind aderarea la spatiul comunitar european. Întreaga arhivă de materiale poate fi accesată direct pe portalul de știri Newstream.md.

Date de contact pentru presă:

Nume și Prenume responsabil: Sambris Neli

Funcție: Coordonator Proiect

Organizație: Portalul de știri NEWSTREAM (www.newstream.md)

E-mail: nelly.sambris@gmail.com

Proiectul finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.