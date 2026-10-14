Promisiune inedită la Luxemburg. Marta Kos i-a spus unui jurnalist NordNews că îi va face cinste cu o băutură, dacă Moldova va deschide toate clusterele până la sfârșitul anului

Momentul a avut loc la Luxemburg, în cadrul conferinței de presă organizate după cea de-a patra Conferință interguvernamentală Republica Moldova–Uniunea Europeană, pe 13 octombrie, scrie NordNews.md

Jurnalistul NordNews a întrebat-o pe Marta Kos pe ce își bazează optimismul privind deschiderea ultimelor două clustere de negociere până la sfârșitul anului curent și dacă există garanții politice din partea statelor membre că procesul nu va întâmpina noi blocaje.

Comisara europeană a recunoscut că nu poate oferi garanții absolute, dar s-a declarat încrezătoare că statele membre își vor oferi sprijinul, având în vedere dinamica actuală a negocierilor.

„Desigur, nu vă pot oferi o garanție de 100%, dar când văd cum statele membre sprijină acest proces și continuă să avanseze și cât de dinamică și energică este Președinția irlandeză, sunt încrezătoare că vom reuși să deschidem toate clusterele până la sfârșitul anului”, a declarat Marta Kos.

La finalul răspunsului, comisarul european a adăugat, zâmbind: „Și atunci o să vă fac cinste cu o băutură.”

La rândul său, Thomas Byrne, ministrul de stat pentru Afaceri Europene al Irlandei, a explicat că eventualele întârzieri nu sunt neapărat provocate de divergențe politice, ci pot apărea și din cauza procedurilor interne ale statelor membre. Acesta a precizat că Președinția irlandeză lucrează deja cu guvernele europene pentru continuarea procesului de negociere.

Declarațiile au fost făcute după ce Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 – „Piața internă” și Clusterul 3 – „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Astfel, Chișinăul are în prezent deschise patru dintre cele șase clustere și negociază pe 24 dintre cele 33 de capitole de aderare.

Potrivit Martei Kos, ultimele două clustere, „Agenda verde și conectivitate durabilă” și „Resurse, agricultură și coeziune”, sunt deja pregătite din punct de vedere tehnic. Deschiderea lor depinde, însă, de acordul statelor membre ale Uniunii Europene.