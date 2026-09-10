Promo-LEX: 127 de copii, pregătiți în școlile militarizate din regiunea transnistreană

Potrivit Promo-LEX, 65 dintre copii au fost admiși la școala militară „Suvorov”, subordonată așa-numitului „minister al apărării” de la Tiraspol, iar alți 62 – la școala de cadeți din Bender, controlată de așa-numitul „minister al afacerilor interne”. Aproximativ jumătate dintre noii elevi ai școlii de cadeți sunt fete.

Numărul minorilor admiși este în creștere față de anul precedent, când în cele două instituții au fost înscriși 120 de copii. Potrivit organizației, o parte dintre elevi provin din familii vulnerabile și din școli-internat.

Promo-LEX susține că procesul educațional reproduce în mare măsură condițiile și disciplina vieții militare. Începând de la vârsta de 11 ani, copiii poartă uniforme de camuflaj, locuiesc în regim de cazarmă și se află sub supravegherea permanentă a personalului militar. Pe lângă disciplinele școlare, minorii beneficiază de pregătire militară, inclusiv instruire pentru utilizarea armelor și a dronelor.

Școala de cadeți din Bender funcționează din 2002 și a fost prima instituție de învățământ cu profil militar pentru minori creată în regiunea transnistreană. Școala militară „Suvorov” din Tiraspol a fost înființată ulterior, cu sprijinul Federației Ruse, la trei ani după anexarea ilegală a Crimeei și declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Asociația Promo-LEX a avertizat anterior că minorii educați în aceste instituții riscă ulterior să fie constrânși de structurile paramilitare din regiune să semneze contracte de serviciu pe termen lung, iar refuzul ar putea atrage represalii.

Organizația a documentat și în 2025 modul în care funcționează cele două instituții, avertizând asupra efectelor pe care militarizarea educației le poate avea asupra copiilor și asupra parcursului lor ulterior.