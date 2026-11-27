Potrivit raportului Promo-LEX, cel puțin șapte conturi de TikTok au publicat videoclipuri în susținerea lui Fiodor Găgăuz și împotriva lui Alexandru Stoianoglo. Acestea au acumulat peste 300 de mii de vizualizări. În același timp, cel puțin cinci canale de TikTok și două conturi de Facebook au publicat materiale împotriva lui Fiodor Găgăuz. Separat, mesajele care puneau la îndoială legitimitatea alegerilor au acumulat peste 98 de mii de vizualizări, iar cele care prezentau condamnarea Evgheniei Guțul drept ilegală – peste jumătate de milion de vizualizări.

Directorul de program „Monitorizarea proceselor democratice” al Promo-LEX, Nicolae Panfil, șeful misiunii de observare, a atras atenția că activitatea din mediul online a continuat prin mesaje care pun la îndoială legitimitatea alegerilor. Potrivit lui, astfel de mesaje pot afecta încrederea în alegeri și în instituțiile care le organizează, dar pot și descuraja participarea la vot.

Observatorii au documentat 77 de cazuri de activități electorale și publicitate în campania pentru funcția de bașcan. Dintre ele, 73% au fost în favoarea lui Fiodor Găgăuz, iar 27% – pentru Alexandru Stoianoglo. Totodată, în turul al doilea nu au fost organizate dezbateri între candidați. „Alegătorii nu au avut ocazia să compare direct programele și pozițiile candidaților, ceea ce ar putea face mai dificilă luarea unei decizii informate la vot”, a menționat analista financiară a Promo-LEX, Alexandra Capcelea.

Raportul mai arată că cinci candidați independenți pentru Adunarea Populară nu au depus rapoarte financiare și nu aveau deschise conturi electorale. Promo-LEX a estimat și cheltuieli de campanie neraportate de peste 22 de mii de lei în cazul candidatului Fiodor Găgăuz și de cel puțin 15 mii de lei în cazul unor partide și candidați pentru Adunarea Populară. Observatorii au documentat și două cazuri în care aleși locali și-au suspendat temporar activitatea pentru a face agitație electorală. Deși această practică este permisă de lege, Promo-LEX consideră că ea poate afecta egalitatea de șanse dintre concurenți.

Misiunea de observare recomandă Parlamentului să reglementeze activitatea terților în campaniile electorale și comportamentul inautentic coordonat în mediul online. Promo-LEX mai propune clarificarea regulilor privind implicarea aleșilor locali în agitația electorală și îmbunătățirea transparenței procesului electoral.

Turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară se va desfășura pe 29 noiembrie