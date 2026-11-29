În cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Panfil, șeful Misiunii de observare a alegerilor regionale din Găgăuzia, a declarat că 15 dintre cele 67 de secții de votare și-au început activitatea fie mai devreme, fie mai târziu decât ora stabilită.

Totodată, opt incidente vizează prezența nejustificată a persoanelor în incinta secțiilor de votare sau în raza de 100 de metri în jurul acestora. Alte cinci cazuri țin de încălcarea secretului votului, inclusiv fotografierea buletinelor și posibilitatea de a vedea opțiunea alegătorilor din cauza amplasării necorespunzătoare a cabinelor de vot. De asemenea, au fost raportate cinci cazuri de votare în grup.

Potrivit observatorilor, în nouă secții de votare nu se furnizează agent termic, iar în 30 de secții nu este asigurat accesul persoanelor cu dificultăți locomotorii.

Observatorii au mai semnalat două incidente legate de funcționarea Sistemului informațional automatizat „Alegeri”. Într-un caz, după scanarea actului de identitate al unui alegător, sistemul a afișat datele altei persoane, care a fost înregistrată eronat ca votant. Într-o altă situație, un alegător figura în sistem ca și cum și-ar fi exercitat deja dreptul la vot, deși nu votase.

Alte trei incidente au fost constatate în timpul votării cu urna mobilă. Printre acestea se numără nepermiterea fotografierii unui incident de către observatori și lipsa ștampilelor „VOTAT” la deplasarea membrilor biroului electoral la domiciliul alegătorilor.

Nicolae Panfil a precizat că, până la ora 10:30, au fost confirmate 24 de incidente, față de 27 înregistrate în aceeași perioadă în primul tur de scrutin, desfășurat cu două săptămâni în urmă.

Misiunea Promo-LEX are observatori în toate cele 67 de secții de votare și șase echipe mobile, care monitorizează procesul electoral în afara secțiilor, inclusiv votarea la domiciliu și în instituțiile rezidențiale.

Până la ora 11:50, prezența la vot în Găgăuzia a ajuns la 11,60%. Peste 15 mii de alegători au votat.