Promo-LEX: Aproape 60 de incidente confirmate din 80 de cazuri raportate la scrutinul din Găgăuzia

Potrivit Promo-LEX, au fost observate incidente când doi sau mai mulți alegători au intrat simultan în aceeași cabină de vot sau și-au indicat reciproc opțiunile electorale. Cele mai multe cazuri de votare nejustificată în grup au fost înregistrate în Etulia, Ceadâr-Lunga și Vulcănești.

Alte zece incidente se referă la prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secțiilor de votare sau în raza a 100 de metri în jurul acestora. Asemenea cazuri au fost semnalate, printre altele, în Congazcicul de Sus, Bugeac și Chioselia Rusă.

De asemenea, au fost raportate șapte cazuri de încălcare a secretului votului, inclusiv situații în care alegătorii au putut fi observați în timp ce își exprimau opțiunea, la votarea cu urna mobilă. Într-un caz, un alegător a votat în locul altei persoane.

Echipele mobile ale Asociației Promo-LEX au monitorizat trei proceduri de votare cu urna mobilă: în spitalele raionale din Ceadâr-Lunga și Comrat, precum și la domiciliile alegătorilor din satul Bugeac. În toate cazurile, înainte ca echipele să părăsească secțiile de votare, pe listele electorale pentru votarea la locul aflării nu a fost aplicat însemnul „Z”, așa cum prevede instrucțiunea Comisiei Electorale Centrale.

La secția de votare din Bugeac, membrii biroului electoral nu au luat cabina de vot pentru a asigura secretul exprimării opțiunii electorale. Membrii birourilor electorale nu au luat cabinele mobile nici în cazul votării la domiciliu, ceea ce a permis observarea opțiunii alegătorilor. Totodată, în anumite cazuri, rudele alegătorilor nu le-au permis observatorilor să intre în locuințe pentru a monitoriza procedura de votare.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, peste 1 900 de alegători au solicitat votarea cu urna mobilă la alegerile din Găgăuzia. Cele mai multe cereri au fost depuse în circumscripția Comrat – 105.

În cele 67 de secții de votare, până la ora 18:00, și-au exercitat dreptul de vot peste 43 746 de mii de alegători, ceea ce reprezintă aproape 34% din numărul celor înscriși în listele electorale.