Promo-LEX cere ca Fondul de convergență să sprijine victimele persecutate din regiunea transnistreană

Organizația propune instituirea unei proceduri clare de recunoaștere a victimelor, cu un termen de 15 zile, și acordarea sprijinului indiferent de cetățenia beneficiarilor. Potrivit Promo-LEX, aceste măsuri sunt necesare pentru ca persoanele persecutate în regiunea transnistreană să poată beneficia efectiv de protecție și asistență din partea autorităților constituționale.

O altă recomandare vizează eliminarea interdicției generale de finanțare a organizațiilor neguvernamentale, care oferă în prezent asistență juridică și psihologică multor victime. În schimb, Promo-LEX propune limitarea finanțării pentru organizațiile neînregistrate în Republica Moldova și acordarea banilor doar prin concursuri publice sau contracte de servicii.

Asociația avertizează și asupra riscurilor la care se pot expune locuitorii regiunii atunci când solicită sprijin de la autoritățile de la Chișinău. În acest sens, recomandă ca beneficiarii să nu fie obligați să facă publică identitatea sau să îndeplinească cerințe de vizibilitate care le-ar putea pune siguranța în pericol.

Proiectul regulamentului de funcționare a Fondului de convergență se află în consultări publice până pe 2 noiembrie.