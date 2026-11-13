Promo-LEX cere interzicerea intrării lui Krasnoselski în R. Moldova și blocarea fondurilor

În opinia juridică prezentată, Promo-LEX cere convocarea, în termen de 30 de zile, a Consiliului interinstituțional de supervizare, condus de premier, pentru aplicarea sancțiunilor, începând cu Vadim Krasnoselski. Solicitarea vine după ce, la începutul lunii noiembrie, Biroul Politici de Reintegrare a anunțat că acestuia i se va interzice să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani, după ce a fost decorat de Vladimir Putin cu Ordinul de Onoare al Federației Ruse.

Promo-LEX precizează că legislația nu prevede interdicția de a părăsi țara drept măsură restrictivă. În schimb, permite interzicerea intrării și șederii în Republica Moldova, precum și blocarea fondurilor. Restricționarea ieșirii din țară poate fi dispusă doar în condițiile prevăzute de lege, în baza unui act al procurorului sau judecătorului.

Organizația amintește că Republica Moldova poate aplica din 2023 sancțiuni pentru încălcări grave ale drepturilor omului, dar nu a folosit până acum acest mecanism. Promo-LEX invocă 65 de cauze examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind regiunea transnistreană, dintre care 26 au vizat încălcarea dreptului la libertate, iar 21 – tortura și tratamentele inumane.

Printre faptele imputate lui Krasnoselski se numără refuzul transferării unui deținut bolnav la un spital civil și semnarea unor „modificări legislative” care prevăd pedepse cu închisoarea pentru sesizarea instanțelor constituționale sau internaționale.

Opinia juridică include o listă preliminară de 17 persoane propuse pentru sancționare. Promo-LEX precizează că autoritățile trebuie să verifice individual fiecare caz.