Promo-LEX: Copii din regiunea transnistreană, trimiși la programe rusești de educație militar-patriotică

Potrivit Promo-LEX, în luna iunie, elevi din regiunea transnistreană au participat la activități organizate la Centrul internațional pentru copii „Artek”, din Crimeea ocupată. Centrul se află sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în transferul forțat și îndoctrinarea ideologică a copiilor ucraineni.

Un alt grup de elevi a participat, în perioada 23 iunie – 13 iulie, la programul internațional „Cercul prietenilor”, organizat la centrul „Orlionok” din Federația Rusă, aflat, de asemenea, sub sancțiuni.

Promo-LEX precizează că la „Orlionok” sunt desfășurate programe de educație militar-patriotică și există infrastructură pentru pregătirea așa-numiților „tineri militari” și „tineri grăniceri”. Din 2024, centrul găzduiește și un muzeu dedicat războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar copiii participă inclusiv la întâlniri cu militari ruși care au luptat în Ucraina.

În această vară, copii din regiunea transnistreană au fost implicați și în activitățile „Mișcării celor dintâi”, organizație de stat pentru copii și tineri creată în Rusia în 2022, precum și în proiectul „Trenul Memoriei”.

Potrivit Promo-LEX, „Mișcarea celor dintâi” promovează patriotismul și apartenența la Rusia, iar din 2024 organizația este condusă de un ofițer care a participat la războiul împotriva Ucrainei.

La rândul său, proiectul „Trenul Memoriei”, lansat la inițiativa parlamentelor Rusiei și Belarusului, este prezentat drept un instrument pentru protejarea așa-numitului „adevăr istoric” și combaterea „rescrierii istoriei”. Promo-LEX atrage atenția că proiectul preia inclusiv teme ale discursului propagandistic folosit de Moscova pentru justificarea invaziei în Ucraina.

Asociația amintește că autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au discutat încă anul trecut despre extinderea participării copiilor din regiune la asemenea programe. Așa-numitul „viceministru al educației”, Galina Ratușniac, a discutat cu oficiali ruși despre participarea mai multor copii la programele centrelor „Orlionok”, „Smena” și „Artek”.

În „Cartea Albă privind reintegrarea educațională a regiunii transnistrene”, publicată în luna mai, Promo-LEX a avertizat asupra necesității demilitarizării și depolitizării sistemului educațional din regiune și a elaborării unei politici de reintegrare educațională.