Potrivit unui articol de opinie semnat de avocata Promo-LEX Nicoleta Hriplivîi, deși reintegrarea este de mai mulți ani un obiectiv strategic al Republicii Moldova, aceasta nu este susținută de o strategie dedicată, un concept-cadru sau de planuri sectoriale. Responsabilitățile sunt împărțite între mai mulți actori, însă niciunul nu și-a asumat elaborarea politicilor publice în acest domeniu.

Promo-LEX susține că Biroul politici de reintegrare, subdiviziune a Cancelariei de Stat, dispune de 15 unități de personal și oferă sprijin viceprim-ministrului pentru reintegrare, însă nu are atribuții care să-i permită să coordoneze ministerele în elaborarea politicilor de reintegrare sau să le solicite să întreprindă anumite acțiuni. De asemenea, se menționează în articol, după desființarea Ministerului Reintegrării în 2008, nu a fost creată o altă autoritate centrală de specialitate care să preia această responsabilitate.

Totodată, Comisia guvernamentală pentru reintegrarea țării, prezidată de prim-ministru și responsabilă de coordonarea unei politici unice în domeniu, nu s-a mai întrunit din 19 august 2020. Promo-LEX consideră că grupurile de lucru Chișinău-Tiraspol nu pot suplini această lipsă, întrucât au rolul de a asigura dialogul tehnic, nu de a elabora politici publice. De asemenea, ministerele nu au structuri sau persoane desemnate special pentru problematica reintegrării și nici planuri sectoriale în acest sens.

Organizația amintește că Programul de activitate al Guvernului, adoptat la 21 iulie 2026, include mai multe angajamente pentru remedierea situației: relansarea Comisiei guvernamentale, desemnarea unor responsabili în autoritățile centrale și elaborarea planurilor sectoriale de convergență, cu termene, responsabilități și indicatori de rezultat.

Promo-LEX avertizează că pregătirea reintegrării este importantă și în contextul aderării la Uniunea Europeană, indiferent de scenariul care va fi ales pentru includerea regiunii transnistrene în procesul de integrare europeană. Ministerele trebuie să stabilească din timp ce servicii pot extinde, ce modificări legislative sunt necesare și de ce resurse vor avea nevoie.