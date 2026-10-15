Promo-LEX: Mesaje despre „lichidarea autonomiei”, promovate coordonat înainte de alegerile din Găgăuzia

Raportul acoperă perioada 3 iulie-13 octombrie și vizează alegerile pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. Observatorii au identificat și alte mesaje despre pretinsa suprimare a limbii ruse și a identității culturale, ilegitimitatea alegerilor și presupusa ingerință a Uniunii Europene.

Promo-LEX a documentat, de asemenea, 14 cazuri care ar putea fi calificate drept utilizare a resurselor administrative în scop electoral. Printre acestea se numără atribuirea meritelor pentru investiții publice, folosirea canalelor instituționale în scop de promovare și implicarea funcționarilor și a aleșilor locali în activități cu tentă electorală.

Raportul semnalează și probleme legate de cadrul legal al scrutinelor, organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară la aproape un an de la expirarea mandatului și delimitarea competențelor dintre autoritățile centrale și cele regionale. Promo-LEX recomandă monitorizarea spațiului online și offline pentru identificarea implicării terților și a comportamentului inautentic coordonat, precum și armonizarea Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei cu Codul Electoral.

Deși până pe 13 octombrie niciun concurent electoral nu declarase cheltuieli, observatorii au estimat costuri de circa 53 de mii de lei pentru activitățile de promovare și desemnare a candidaților, inclusiv cele desfășurate înainte de desemnarea oficială a acestora.

Pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară au fost înregistrați 135 de candidați, dintre care 92 independenți și 43 desemnați de partide. Pentru funcția de bașcan au fost înregistrați opt candidați: cinci independenți și trei desemnați de partide.