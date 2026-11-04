Promo-LEX propune ca statul să achite despăgubirile obținute la CtEDO de victimele abuzurilor din regiunea transnistreană

În acest context, asociația Promo-LEX solicită Guvernului să aprobe un proiect de lege și să îl prezinte Parlamentului până la finele lunii decembrie. Asociația a precizat că recuperarea banilor ar urma să se facă, în primul rând, prin compensare cu datoria de stat a Republicii Moldova față de Guvernul rus. Promo-LEX a menționat că plata către victime nu ar însemna recunoașterea răspunderii Republicii Moldova pentru încălcările constatate de Curte. Obligația Federației Ruse ar rămâne, iar Republica Moldova ar deveni creditorul acesteia.

Vadim Vieru, avocat și expert asociat al Promo-LEX, a menționat că unii dintre reclamanți au obținut câștig de cauză la CtEDO încă din 2012, dar nu și-au primit nici până astăzi despăgubirile. El a subliniat că Federația Rusă nu va achita benevol sumele datorate, iar mulți dintre beneficiari sunt deja în vârstă.

Potrivit lui, intervenția statului le-ar demonstra victimelor că autoritățile le susțin și ar transmite altor state mesajul că angajamentele asumate la Strasbourg trebuie respectate, indiferent de puterea statului care le încalcă. Avocatul a mai precizat că soluția propusă este legală și poate fi susținută din bugetul public.

Printre cei care au obținut câștig de cauză la CtEDO sunt un grup de peste 1 600 de proprietari de terenuri din raionul Dubăsari, care din 2004 nu au acces la pământurile lor situate dincolo de șoseaua spre Râbnița, și un altul format din peste 180 de elevi, părinți și profesori ai școlilor cu predare în grafie latină. De asemenea, au dreptul la despăgubiri un jurnalist condamnat pentru „spionaj” și un tânăr bolnav de astm, căruia nu i s-a acordat tratament medical după ce a fost reținut.