Potrivit organizației, estimările inițiale indicau venituri de aproximativ 3,3 miliarde de lei anual din eliminarea facilităților fiscale, după aplicarea integrală a măsurilor până în 2030. Pentru a doua jumătate a anului 2026 erau estimate încasări de circa 300 de milioane de lei.

Aplicarea TVA și a accizelor a fost inițiată la 1 septembrie, pentru zece categorii de mărfuri, inclusiv alcool, tutun, bijuterii, parfumuri și mijloace de transport. Până la 25 octombrie, încasările au depășit 2,8 milioane de lei, dintre care peste 1,8 milioane au fost colectate în septembrie. Aplicarea taxelor va fi extinsă treptat. De la 1 ianuarie 2027 vor fi incluse produsele petroliere și metalele, iar de la 1 aprilie – gazele naturale, energia electrică, telefoanele și calculatoarele.

Proiectul bugetului de stat pentru 2027 prevede 50 de milioane de lei pentru Fondul de convergență și alte 25 de milioane pentru activitățile de reintegrare a țării. Alocarea pentru Fond reprezintă doar 1,5% din veniturile anuale estimate după eliminarea tuturor facilităților fiscale.

Regulamentul Fondului a fost supus consultărilor publice între 20 octombrie și 3 noiembrie, dar nu era aprobat până la 22 noiembrie. Documentul include printre potențialii beneficiari persoanele din regiune afectate de încălcări ale drepturilor fundamentale, însă nu stabilește măsuri concrete de sprijin sau sume destinate acestora. Promo-LEX recomandă introducerea unor forme distincte de asistență juridică, medicală și psihologică pentru victime, precum și alocarea unui buget separat. Organizația mai atrage atenția că identitatea beneficiarilor expuși riscului de represalii nu ar trebui făcută publică.

Fondul de convergență a fost instituit în luna aprilie și urmărește finanțarea proiectelor de modernizare a infrastructurii și de susținere a mediului de afaceri și a cetățenilor din regiune. Promo-LEX subliniază că veniturile colectate din taxe nu ajung automat în Fond, alocația fiind stabilită anual prin legea bugetului.

IPN a solicitat o reacție din partea Biroului Politici de Reintegrare, însă serviciul de presă a cerut transmiterea unei solicitări oficiale în scris. Aceasta a fost expediată, dar, până în prezent, nu a fost primit niciun răspuns.