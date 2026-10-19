Promo-LEX: Tiraspolul vrea să introducă manuale rusești de istorie în școlile cu predare în limba ucraineană

În raportul privind evoluțiile din regiune în perioada iulie-septembrie 2026, Promo-LEX califică drept îngrijorătoare intenția de a introduce aceste manuale și menționează că Medinski este sancționat de Uniunea Europeană pentru rolul său în propaganda guvernamentală rusă.

Raportul semnalează și implicarea frecventă a elevilor de etnie ucraineană în activități de propagandă și de educație „patriotică” și militarizată, care promovează loialitatea față de regimul de ocupație și așa-numita „identitate transnistreană”. În anul de studii 2025-2026, în cele trei școli cu predare în limba ucraineană din Tiraspol, Râbnița și Bender învățau 423 de elevi.

Totodată, pe fondul deficitului de personal, studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior sunt supuși presiunilor pentru a urma pregătire militară și a semna contracte pe termen lung cu așa-numitul minister al apărării de la Tiraspol. Potrivit Promo-LEX, tinerii care refuză riscă represalii, inclusiv privarea ilegală de libertate.

Raportul mai arată că școlile cu predare în limba română se bucură de un interes tot mai mare în regiune, însă elevii, părinții și profesorii continuă să fie supuși presiunilor. Printre acestea se numără promovarea unor narațiuni despre „falsificarea istoriei” și „reabilitarea nazismului”.

În acest context, Promo-LEX subliniază că sprijinirea școlilor cu predare în limba română, inclusiv prin extinderea capacității de școlarizare și facilitarea integrării copiilor alolingvi, trebuie să rămână o prioritate a politicilor de reintegrare.