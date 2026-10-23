Promo-LEX: Tot mai mulți elevi aleg școlile românești din Transnistria, în pofida intimidărilor și propagandei regimului separatist

Interesul pentru aceste instituții este atât de mare încât unele școli nu au suficiente spații pentru a-i primi pe toți copiii. În același timp, părinții și profesorii sunt supuși intimidărilor, iar reprezentanții regimului separatist promovează acuzații de propagandă nazistă și fascistă la adresa instituțiilor de învățământ. Constatările se regăsesc într-un raport al Asociației Promo-LEX, care acoperă perioada iulie–septembrie 2026.

Potrivit documentului, în ultimii cinci ani, numărul elevilor din școlile cu predare în limba română, subordonate Ministerului Educației și Cercetării de la Chișinău, a crescut constant. Printre cei înscriși se numără tot mai mulți copii din familii alolingve, care aleg să studieze în limba română și după programele educaționale naționale.

Această evoluție are loc în condițiile în care regiunea transnistreană se confruntă cu un declin demografic accentuat. În ultimul deceniu, numărul copiilor cu vârste de până la 18 ani s-a redus cu aproximativ 33%.

Creșterea cererii pune însă presiune asupra instituțiilor de învățământ. Potrivit administrațiilor școlare, spațiile disponibile sunt insuficiente, iar unele sedii nu sunt adaptate corespunzător procesului educațional. Din acest motiv, anumite școli au fost nevoite să respingă cereri de înscriere.

Pe lângă problemele de infrastructură, elevii, părinții și profesorii continuă să se confrunte cu presiuni din partea structurilor separatiste. Promo-LEX semnalează că intimidările îi vizează în special pe părinții care lucrează în instituțiile subordonate administrației de la Tiraspol.

Situații similare au fost documentate și în cazul persoanelor înscrise în Programul național de studiere a limbii române. Potrivit asociației, unii beneficiari au renunțat la cursuri după ce ar fi fost monitorizați și supuși presiunilor de către reprezentanții structurilor transnistrene.

Raportul atrage atenția și asupra intensificării propagandei împotriva școlilor cu predare în limba română. În perioada monitorizată, mai mulți reprezentanți ai administrației separatiste au lansat acuzații potrivit cărora instituțiile ar fi implicate în activități politice și ar promova o versiune falsificată a istoriei.

În luna august, Alexandr Stețiuc, adjunctul pretinsului ministru de externe de la Tiraspol, a calificat școlile drept „angajate politic”, susținând că elevii ar fi implicați în acțiuni politice.

Ulterior, Vadim Cravciuc, membru al așa-numitului soviet suprem, a acuzat instituțiile de învățământ de denaturarea istoriei și de glorificarea fascismului și nazismului. Un alt reprezentant al legislativului separatist, Andrei Safonov, le-a prezentat drept potențiale centre de subversiune. Acuzații similare au fost reluate în septembrie de pretinsul minister de externe de la Tiraspol.

Promo-LEX avertizează că asemenea mesaje contribuie la stigmatizarea elevilor și profesorilor și pot crea un climat favorabil intimidărilor și represiunilor.

Asociația atrage atenția, în special, asupra utilizării acuzațiilor de nazism și a retoricii privind „denazificarea”, similare celor folosite de Federația Rusă pentru a justifica invazia la scară largă a Ucrainei.

Potrivit Promo-LEX, promovarea acestor narațiuni împotriva școlilor cu predare în limba română riscă să legitimeze noi presiuni asupra instituțiilor și să descurajeze familiile care doresc să își înscrie copiii la studii în limba română.