Promo-LEX va monitoriza, pentru prima dată, întregul proces electoral din Găgăuzia

„Spre deosebire de anul 2023, când am monitorizat doar ziua alegerilor, de această dată ne-am propus și vom avea în teren o misiune completă. Aceasta include monitorizarea pe termen lung a perioadei preelectorale, a campaniei, a zilei alegerilor, dar și a perioadei post-electorale”, a declarat Nicolae Panfil, director de program în cadrul Promo-LEX și șeful Misiunii de observare.

Observatorii vor urmări, între altele, finanțarea campaniilor electorale, implicarea terților, discursul instigator la ură și activitatea de agitație electorală în mediul online. Cetățenii vor putea raporta, prin instrumente online, eventuale nereguli observate în perioada campaniei sau în ziua alegerilor. Promo-LEX va realiza și o numărare paralelă a voturilor.

În ziua scrutinului, 76 de observatori pe termen scurt vor fi prezenți în toate secțiile de votare din Găgăuzia. Echipa va include și observatori pe termen lung, repartizați în regiune, precum și echipe mobile care vor monitoriza zonele din apropierea secțiilor de votare.

„Ne propunem să contribuim la alegeri libere și corecte, în care votul exprimat să fie unul neinfluențat și asumat. Faptul că alegerile regionale vor fi reglementate de Codul Electoral al Republicii Moldova și că vor fi organizate de către Comisia Electorală Centrală impune o atenție sporită asupra modului în care actorii politici și instituțiile statului vor implementa aceste norme în practică”, a subliniat Igor Bucătaru, șeful echipei de analiză a Promo-LEX.

Promo-LEX va prezenta primul raport de monitorizare la jumătatea lunii octombrie. Un al doilea raport va fi publicat cu două zile înainte de alegeri, iar constatările preliminare privind desfășurarea scrutinului vor fi prezentate pe 16 noiembrie.