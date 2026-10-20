Proprietarii apartamentelor din Chișinău și Bălți ar putea primi vouchere pentru modernizarea instalațiilor de încălzire centralizată

Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Munteanu, a explicat în cadrul consultărilor că mecanismul de finanțare ar urma să acopere aproximativ 50% din cheltuielile pentru modernizarea instalațiilor de încălzire din apartamente. Sprijinul financiar ar putea include înlocuirea rețelelor termice, a caloriferelor și instalarea termostatelor.

În același timp, ministrul energiei, Dorin Junghietu, a menționat că în cazul păstrării caloriferelor existente, contribuția proprietarilor ar putea ajunge la 10-20 de mii de lei. Valoarea exactă va depinde de lucrările necesare în fiecare apartament. Totodată, contoarele individuale de energie termică vor fi finanțate în cadrul proiectelor de modernizare a infrastructurii comune.

Ministrul energiei a explicat că măsura este necesară pentru a evita blocarea proiectelor, în condițiile în care numeroase blocuri nu au constituite asociații de proprietari în condominiu. Totuși, locatarii vor fi informați în prealabil despre intervenții și vor avea posibilitatea să depună reclamații. Lucrările din interiorul apartamentelor vor fi efectuate doar cu acordul proprietarilor.

Modernizarea presupune trecerea de la distribuția verticală la cea orizontală a agentului termic, ceea ce va permite contorizarea individuală și reglarea temperaturii în apartamente. Proprietarii care utilizează centrale autonome vor putea păstra această sursă de încălzire. Cei care nu se conectează la sistemul centralizat vor achita doar consumul aferent spațiilor comune, calculat în baza contoarelor.

La Bălți sunt vizate peste 200 de blocuri locative, iar la Chișinău, modernizarea va include peste 1 500 de blocuri, iar lucrările sunt planificate pentru o perioadă de aproximativ șapte până la zece ani. Cele două proiecte de lege urmează să fie examinate de Parlament în lectura a doua.