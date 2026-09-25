Proprietarii de apartamente, îndemnați să își asume un rol mai activ în administrarea blocurilor

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a menționat că, pentru a opri degradarea blocurilor, este necesară formarea asociațiilor de condominiu, ca ulterior toți proprietarii să se implice în administrarea clădirii. Potrivit lui, asociațiile de condominiu trebuie promovate pe larg de primari, consiliile municipale și de persoanele care înțeleg importanța acestora.

Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a declarat că asociațiile de locatari sunt parteneri esențiali pentru autorități, întrucât politicile publice și programele de finanțare își ating scopul atunci când oamenii se organizează și decid să le acceseze. Oficialul a adăugat că un bloc locativ reprezintă o responsabilitate comună a tuturor proprietarilor de apartamente.

Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă, Ion Muntean, a declarat că reprezentantul conducerii asociației trebuie să organizeze proprietarii, astfel încât asociația să poată depune o cerere de aplicare la instrumentele guvernamentale pentru eficientizarea energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Potrivit lui, amânarea deciziei privind renovarea blocului poate însemna încă un sezon de încălzire cu cheltuieli mai mari pentru locatari.

Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, Daniela Gasparikova, a declarat că organizația va continua să colaboreze cu asociațiile de locatari pentru elaborarea unor proiecte concrete și accesarea programelor de finanțare în domeniul eficienței energetice. Ea a menționat că PNUD va susține, cu sprijinul financiar al Danemarcei, 10 grupuri de inițiativă care intenționează să formeze asociații de locatari, ajutându-le să treacă de la o organizare informală la una oficială.

Forumul Asociațiilor de Locatari din Moldova, aflat la a II-a ediție, este o platformă de dialog și schimb de experiență între asociațiile de proprietari din blocurile locative cu diverse forme de organizare, autorități publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare și reprezentanți ai sectorului privat.