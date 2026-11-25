Potrivit notei de fundamentare a hotărârii, regula se aplică automobilelor destinate transportului de persoane cu maximum nouă locuri, fără spațiu pentru pasageri în picioare. De asemenea, nu pot beneficia de compensații cei care dețin cote-părți în bunuri imobile cu o valoare cadastrală cumulată de peste un milion de lei sau au înregistrat venituri din dividende de peste 150 de mii de lei în anul precedent anului în curs. Până la această modificare, pragurile erau de 2,5 milioane de lei pentru bunurile imobile și de 300 de mii de lei pentru dividende.

O altă modificare vizează calcularea venitului global lunar estimat al gospodăriei. Pentru fiecare membru care a împlinit 22 de ani și care, la data de 1 octombrie, nu era student la zi, șomer, pensionar sau beneficiar de ajutor social și pentru care nu au fost identificate venituri în perioada aprilie-septembrie, va fi luat în calcul cel puțin un venit lunar echivalent cu 50% din cuantumul net al salariului mediu pe economie, calculat exclusiv pe baza scutirii personale.

Pentru sezonul rece 2026–2027 se estimează acordarea de compensații la energie pentru cel mult 670 de mii de gospodării, în limita unui buget total de aproximativ 2,7 miliarde de lei. Ajutorul va varia între 500 și o mie de lei, în funcție de sursa de încălzire și de criteriile de eligibilitate.