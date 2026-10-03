Propunerea secretă făcută de Putin negociarilor americani a ieșit la iveală. Ce acord de miliarde de dolari vrea președintele Rusiei

Acordul, care depinde de aprobarea guvernului american și a Kremlinului, implică un ansamblu vast de câmpuri petroliere, rafinării și benzinării din întreaga lume, aflate în proprietatea grupului energetic rus Lukoil, potrivit publicației americane.

Grupul care urmărește încheierea tranzacției include investitorul american și miliardarul Todd Boehly, două grupuri din Orientul Mijlociu care au făcut afaceri cu familia lui Kushner sau a lui Witkoff, precum și o agenție a guvernului SUA, a mai scris NYT.

Anterior, Boehly, coproprietarul echipei Dodgers, a donat milioane de dolari în sprijinul președintelui Donald Trump.

Presupusul acord cu aliații lui Trump ridică noi întrebări cu privire la conflictul de interese, comentează NYT.

Casa Albă, Departamentul Trezoreriei SUA și Lukoil nu au răspuns la solicitările transmise în afara programului normal de lucru pentru a comenta informațiile.

Miza tranzacției

Nu există indicii că Kushner sau Witkoff ar urma să obțină beneficii personale de pe urma acestui acord. Totuși, tranzacția reprezintă o combinație între legăturile de afaceri personale și geopolitică, chiar și pentru administrația Trump, care a respins în mod constant îngrijorările privind potențialele conflicte de interese, a subliniat prestigioasa publicație americană.

Președintele rus Vladimir Putin a adus în discuție tranzacția în cadrul unei întâlniri din 5 septembrie cu Witkoff și Kushner la Kremlin, au declarat pentru publicație persoane familiarizate cu întâlnirea.

Putin a propus finalizarea tranzacției ca o modalitate de a le arăta rușilor că pot face afaceri cu Statele Unite, a declarat una dintre aceste persoane.

Americanii au răspuns că vor analiza această propunere, a afirmat sursa pentru NYT, considerând-o o modalitate de a-și consolida relațiile cu Kremlinul și, în același timp, de a reduce prețurile globale la energie.

Însă acordul este unul profitabil și pentru cumpărători: aprobarea vânzării de către SUA ar elibera activele de sub sancțiunile americane, ceea ce le-ar crește instantaneu valoarea.

SUA susțin relansarea afacerilor cu rușii

Soarta uriașei tranzacții Lukoil, care include active precum zăcăminte petroliere, rafinării și benzinării din Europa și New Jersey, depinde în totalitate de președintele rus Vlaidmir Putin, chiar dacă este vorba despre o companie privată, nu de stat, și omologul său american.

Trump promovează de mult timp oportunitățile de afaceri cu Rusia, iar această înțelegere aduce din nou în prim-plan compania sa de criptomonede, World Liberty Financial, având în vedere că unul dintre investitorii în afacerea Lukoil este și co-proprietar la World Liberty.

Și trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, au susținut că relansarea legăturilor economice l-ar putea convinge pe Putin să facă compromisuri în ceea ce privește Ucraina, administrația SUA fiind deschisă la acorduri cu Rusia.

Tranzacția care vizează Lukoil face parte din strategia de resetare a relațiilor bilaterale, au declarat persoanele familiarizate cu discuția.

Witkoff și Kushner au contribuit direct la stabilirea termenilor financiari ai investiției guvernului SUA în tranzacție, asigurând avantaje financiare pentru Statele Unite, a precizat un oficial al administrației Trump. Witkoff lucrează neplătit și pe cheltuială proprie pentru negocirile la care participă, fără a avea o miză financiară, a adăugat acesta. Despre acest parteneriat a relatat și Financial Times .

Cine voia să cumpere Lukoil, cu active și în România

La începutul anului, giganti din domeniul energiei, precum Chevron și firma de capital privat Carlyle , care a ajuns la un acord provizoriu în ianuarie, și-au arătat interesul pentru activele internaționale Lukoil.

Al doilea producător de petrol din Rusia are active înclusiv în România: rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani , dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Pe măsură ce aprobarea pentru oferta făcută de Carlyle a trenat, un nou grup a preluat inițiativa cu o ofertă, condus de miliardarul Todd Boehly alături de investitori din Orientul Mijlociu și figuri din guvernul SUA.

Legăturile cu ginerele lui Trump

În acord este implicată și administrația americană prin agenția federală Development Finance Corporation (DFC), care urmează să preia o participație în tranzacție, oficialii apreciind că mutarea va spori securitatea economică, va susține politica externă a SUA și va reduce prețurile la energie.

Un investitor major este un conglomerat din Qatar controlat de frații Moutaz și Ramez Al-Khayyat, care au legături strânse cu familia Trump.

Cei doi oameni de afaceri din Qatar au participat la învestirea lui Donald Trump din 2025 și colaborează în prezent cu Jared Kushner și Ivanka Trump la finanțarea unui proiect hotelier de lux în Albania.

Proiectul de 1,4 miliarde de euro în care sunt implicați antreprenorii qatarezi, gândit să fie ridicat într-o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic a coastei Adriatice, a stârnit proteste masive în Albania.

Hui Chen, fostă procuroare a Departamentului de Justiție, care a fost în funcție până la începutul primului mandat al lui Trump, a declarat că legăturile dintre Witkoff și Kushner cu actorii implicați în tranzacția Lukoil ilustrează motivul pentru care prietenii și membrii familiei președintelui SUA nu ar trebui să ocupe funcții de consilieri la vârful politicii externe.

„Este vorba de o serie de legături alarmante și extrem de îngrijorătoare”, a afirmat Chen. „Și asta înseamnă că trebuie să ne întrebăm cum evaluează administrația Trump diferiții ofertanți implicați în acest caz. Oare interesele personale implicate vor influența în mod greșit rezultatul?”