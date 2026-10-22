Protest// Fermierii amenință că scot tehnica în stradă. Ce îi nemulțumește de această dată

Potrivit unei declarații semnate de Asociația „Forța Fermierilor”, situația din sector s-a agravat în urma calamităților naturale, a scumpirilor la: motorină, fertilizanți și inputuri; dar și din cauza deficitului finanțării agriculturii. Pe de altă parte, prețurile la cereale și la oleaginoase sunt sub așteptările fermierilor, ceea ce nu asigură rentabilitatea minimală.

De asemenea, fermierii din R. Moldova sunt îngrijorați de o potențială invazie a culturilor de grâu, porumb și floarea soarelui din Ucraina, „ceea ce ar fi o catastrofă financiară pentru agricultorii autohtoni”.

„În același timp, fermierii, care se ocupă de culturile de câmp, anul curent au rămas fără subvenții și cu datoriile nestinse pentru anul 2025. Nici măcar acciza pentru toată motorină, procurată după explozia prețurilor, nu a fost rambursată. Chiar dacă Programul Strategic al Politicilor Agricole (PSPA) prevede pentru 2026 alocarea plăților directe producătorilor de sfeclă, Guvernul, fără explicații, evită finanțarea ramurii, la care suprafața de materie primă s-a diminuat dramatic în ultimii ani și la moment există un risc real ca Moldova să piardă producerea sfeclei de zahăr, în același timp fiind preconizată mărirea TVA la 12%”, se menționează în declarația Forței Fermierilor.

Mai mult, agricultorii sunt indignați că din anul 2027 se va introduce regimul de taxare inversă, care va complica activitatea producătorilor de cereale și oleaginoase.

„Aproximativ 25% din agricultori se află de jure în stare de insolvență, practic nu au acces la finanțare și mulți din ei după expirarea moratoriului de executare silită vor sista complet activitatea, iar ceilalți nu dispun de resurse minime pentru dezvoltare”, se mai menționează în declarație.

În acest sens, fermierii solicită de la autorități aplicarea urgentă a următoarelor măsuri de sprijin:

1. Prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase până la cel puțin 31 mai 2027;

2. Rambursarea agricultorilor micro, mici și mijlocii a accizei la motorină, folosită pentru efectuarea lucrărilor agricole, procurată în perioada 1 iunie – 15 decembrie 2026, cu stabilirea unui mecanism permanent de rambursare în viitor;

3. Achitarea plăților directe la hectar producătorilor de sfeclă, conform prevederilor PSPA, până la finele anului curent;

4. Acordarea, începând cu 2027, a plăților directe fermierilor micro, mici și mijlocii pentru suprafețele însămânțate cu cereale și oleaginoase;

5. Renuntarea la taxarea inversă la cereale și oleaginoase și menținerea cotei TVA de 8 % pentru sfecla de zahăr;

6. Identificarea mecanismului de finanțare a agricultorilor, care se află în dificultate de plată.

Astfel, Asociația Forța Fermierilor susține că insistă asupra negocierilor cu: Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, Guvernul, Parlamentul și Banca Națională pentru soluționarea problemelor.

„În cazul în care, până la 30 octombrie 2026 nu vedem acțiuni ale factorilor de decizie în realizarea cerințelor noastre, suntem gata pentru organizarea protestelor cu folosirea tehnicii și utilajelor agricole”, susțin fermierii în declarația lor.