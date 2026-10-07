Protest la Guvern: Începeți să protejați animalele!

Președintele asociației „Societatea Umană”, Karl Luganov, a declarat că autoritățile își pasează responsabilitatea de la o instituție la alta, în timp ce situația animalelor se agravează. Potrivit lui, în primul semestru al acestui an numărul cazurilor de cruzime față de animale s-a dublat, iar activiștii primesc în continuare doar promisiuni că problema va fi soluționată. „Și în august am auzit aceleași lucruri, dar totul a rămas la nivel de declarații”, susține activistul.

Activiștii au atras atenția și asupra mai multor cazuri de cruzime față de animale. Ei susțin că în unele localități continuă otrăvirea în masă a câinilor și pisicilor, în timp ce numeroase cazuri de cruzime rămân neelucidate. Activiștii cer crearea unei Secții naționale pentru protecția și gestionarea animalelor, care să elaboreze și să coordoneze politicile în domeniu.

Printre revendicări se numără și înăsprirea pedepselor pentru cruzime față de animale și braconaj, investigarea eficientă a cazurilor de către poliție și procuratură, precum și dezvoltarea unor programe naționale pentru protecția animalelor. De asemenea, aceștia solicită sterilizarea obligatorie a animalelor fără rasă și o colaborare reală între autorități, organizațiile pentru protecția animalelor și voluntari. Potrivit protestatarilor, niciuna dintre aceste măsuri nu a fost pusă în aplicare până în prezent.