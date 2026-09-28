Protest la sediul ANRE față de majorarea tarifului la gaz

Participanții la manifestație au criticat majorarea tarifelor la gazele naturale, susținând că aceasta va duce la scumpiri în lanț. Protestatarii au cerut autorităților să explice modul în care au fost calculate noile tarife.

Primarul capitalei și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban, a declarat că majorarea tarifelor îi va afecta în special pe pensionari, profesori și medici și va pune presiune inclusiv pe bugetele locale, din care mai mulți bani vor trebui direcționați spre alte necesități, în detrimentul proiectelor pentru cetățeni.

La rândul său, deputatul Partidului Socialiștilor și vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, i-a îndemnat pe cetățenii care se opun majorării tarifelor să iasă la proteste și să-și exprime public nemulțumirea. Totodată, socialistul a cerut lichidarea Energocom.

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a spus că manifestația este „un strigăt de disperare al unui popor”, afirmând că oamenii își doresc să poată trăi decent în Republica Moldova. Totodată, deputatul a criticat desfășurarea online a ședințelor ANRE, în locul prezenței fizice, și a susținut că reprezentanții instituției ar trebui să discute direct cu cetățenii nemulțumiți.

În contextul protestului, ANRE a precizat că procesul de aprobare a noilor prețuri a fost transparent, iar toate solicitările, calculele și hotărârile au fost făcute publice. Agenția susține că subiectul a fost discutat inclusiv cu reprezentanți ai opoziției, experți și ai societății civile. ANRE spune că respectă dreptul la protest, dar consideră că dezbaterea trebuie să se bazeze pe informații complete despre formarea prețului la gaze.

În cadrul ședinței, ANRE a aprobat majorarea tarifului la gazele naturale de la 20,30 la 26,14 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus. Noul tarif pentru consumatorii casnici va intra în vigoare pe 1 octombrie, majorarea fiind de 5,84 lei.

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Totodată, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat solicitările SA „Termoelectrica” și CET-Nord privind ajustarea tarifelor la căldură.

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