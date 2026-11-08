PTF Otaci–Moghilev-Podolsk, afectat mâine de lucrări de mentenanță. Ce alternative au călătorii

Potrivit Poliției de Frontieră, lucrările sunt programate în intervalul 08:00–10:00 și presupun întreruperea temporară a alimentării cu energie electrică. Intervențiile sunt necesare pentru asigurarea funcționării infrastructurii punctului de trecere.

În acest context, persoanele care intenționează să traverseze frontiera în intervalul respectiv sunt îndemnate să opteze pentru punctele de trecere Ocnița–Sokireanî sau Unguri–Bronnița.

Activitatea la Otaci–Moghilev-Podolsk urmează să revină la regimul obișnuit după încheierea lucrărilor.