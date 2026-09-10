Potrivit unor surse Bloomberg apropiate de Kremlin, citate de Digi24.RO, Putin se așteaptă ca preluarea completă a regiunii, care ocupă 4,4% din teritoriul Ucrainei și unde, înainte de război, locuiau peste 4 milioane de oameni, să aibă loc în următoarele 6 luni.

În augustul anului trecut, comandamentul armatei i-a promis lui Putin că frontul ucrainean se va prăbuși până în octombrie-noiembrie, iar regiunea Donetsk va fi în sfârșit cucerită în totalitate până la jumătatea celui de-al patrulea an de război.

În primăvara anului 2026, termenele au fost amânate pentru toamna acestui an. În vară, armata a promis că Donbasul va trece complet sub controlul său până la sfârșitul anului.

Acum însă, conform datelor surselor Bloomberg, termenele au fost amânate pentru sfârșitul lunii februarie. Pavel Palisa, adjunctul șefului biroului președintelui Ucrainei, afirmă că armata rusă solicită amânarea termenului limită până la 31 martie anul viitor, deși conducerea politică a Rusiei dorește să cucerească Donbasul mai repede.

De la începutul războiului, potrivit estimărilor Institutului american de studii de război, Putin a amânat deja de 15 ori termenul pentru cucerirea completă a regiunii Donetsk, pe care armata o controlează în continuare în proporție de 79,89% (21,17 mii km²).

În luna august, trupele ruse au avansat în Donbas cu o viteză de 2,36 km pătrați pe zi, iar la un astfel de ritm, regiunea nu va trece sub controlul Kremlinului înainte de octombrie 2032, au calculat experții de la ISW.

Percepția lui Putin asupra situației de pe câmpul de luptă se bazează pe o „realitate fictivă”, care, cel mai probabil, este rezultatul minciunilor cronice ale comandamentului militar superior, scriu experții institutului.

Astfel, în noiembrie 2025, șeful Statului Major General al Federației Ruse, Valeri Gerasimov, i-a raportat lui Putin cucerirea completă a orașului Kupiansk și blocarea forțelor ucrainene; cu toate acestea, în realitate, luptele pentru oraș continuă după aproape un an.

La 1 septembrie, Putin a anunțat „eliberarea orașului Sviatogorsk”, unde, potrivit bloggerilor de pe „Z”, nu se află deloc trupe ruse. Comandantul Corpului 3 al Armatei Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul de brigadă Andrei Biletsky, a înregistrat, la o săptămână după declarația lui Putin, un videoclip din Sviatogorsk și le-a propus conducerii ruse să „își scoată nasurile de clovn”.

În orice caz, Donbasul rămâne obiectivul principal al lui Putin, iar fără trecerea completă a acestuia sub controlul rus, președintele Federației Ruse nu dorește să pună capăt războiului, afirmă surse ale Bloomberg.

În următoarele șase luni, potrivit acestora, Kremlinul intenționează să intensifice atacurile asupra infrastructurii civile a Ucrainei, pentru a face viața oamenilor insuportabilă și a determina o schimbare a stării de spirit a populației.