Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la „alegerile” pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac – deși anterior făceau acest lucru chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici, scrie Digi24.RO.

În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice – au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertismentelor – înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă.

Potrivit evaluării ISW, autoritățile ruse au acordat, în mod evident, prioritate unei prezențe ridicate la vot în detrimentul siguranței populației – chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică petrolieră și logistică și, în principiu, nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente ale infrastructurii electorale.

Reamintim că, după un atac record cu drone asupra Moscovei, pe internet au apărut imagini cu incendii la mai multe obiective din capitala rusă. Partea ucraineană a confirmat lovirea rafinăriei din Moscova – fabrica a luat foc, iar aceasta este una dintre cele mai mari rafinării din Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a mai anunțat că, în cadrul operațiunii, au fost utilizate modelele FP-1, RZ-100, MICH-2000, „Palyanytsia”, Vendetta, „Lyuty”, „Bars”, „Flamingo”, „Sichen” și Pelican.



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