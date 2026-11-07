Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei înaintea negocierilor de la Abu Dhabi. „Să abordăm acest subiect”

„Săptămâna viitoare, marţi, vor avea loc în Emiratele Arabe Unite negocieri trilaterale privind problema ucraineană”, a declarat Vladimir Putin, potrivit TASS, preluată de Digi24.RO.

„Având în vedere că negocierile sunt programate pentru marţi, i-am invitat pe colegii care vor participa la aceste discuţii. Să abordăm pe scurt acest subiect”, a adăugat el.

Printre cei invitaţi să participe la reuniune, alături de membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, s-au numărat consilierii prezidenţiali Vladimir Medinski, care va conduce delegaţia rusă la negocieri, şi Iuri Uşakov, miniştrii adjuncţi de Externe Mihail Galuzin şi Serghei Riabkov, şeful Direcţiei Principale de Informaţii a Statului Major General, Igor Kostiukov, şi adjunctul şefului Direcţiei Principale Operaţionale a Statului Major General, Iuri Jigarlovski.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi, în termeni misterioşi, un viitor acord „foarte mare” cu Rusia privind Ucraina şi a subliniat că această înţelegere ”ar putea include toată Europa”.