Cucerirea centrului raional, care constituia un important nod logistic al apărării Forțelor Armate ale Ucrainei (FAU) în Donbas, a costat trupele lui Putin mai mult decât asaltul asupra Berlinului de către unitățile Armatei Roșii în aprilie-mai 1945, în timpul căruia, potrivit estimărilor, au murit aproximativ 80 de mii de soldați sovietici. Chiar în limitele orașului Pokrovsk, unde înainte de război locuiau aproximativ 60 de mii de persoane, Forțele Armate ale Federației Ruse au pierdut aproximativ 5 de mii de soldați uciși, iar cel puțin încă 100 de mii au fost uciși în raionul Pokrovsk, relatează Digi24.ro.

Bătălia a început în august 2024, iar Rusia a anunțat cucerirea completă a orașului în februarie 2026. Conform datelor Rosstat, analizate de „Agenție”, între martie și septembrie numărul celor căzuți la Pokrovsk și în împrejurimile sale a crescut cu cel puțin 8 000 de persoane. „Nicio bătălie pentru nicio localitate nu a costat o sută de mii de vieți”, remarcă „Proiectul” și adaugă că aceasta este „cea mai conservatoare estimare”, iar cifra în sine este comparabilă cu populația unor orașe precum Elista sau Orekhovo-Zuevo. Luptele pe această direcție continuă și, judecând după harta proiectului ucrainean OSINT DeepState, zona de control ferm al Forțelor Armate ale Federației Ruse, după ocuparea orașului Pokrovsk, s-a deplasat spre vest și nord de oraș cu cel mult 10–15 km.

În plus, Rosstat primește datele privind locul decesului cu o mare întârziere, motiv pentru care „numărul real al deceselor ar putea fi de câteva ori mai mare”, subliniază jurnaliștii. În total, în cadrul încercărilor de cucerire a Donbasului, pe care Vladimir Putin o consideră condiția principală pentru negocierile de pace cu Ucraina, trupele Federației Ruse ar fi putut înregistra pierderi de aproximativ 325 de mii de morți în cei 4,5 ani de lupte (conform datelor din septembrie 2026). Nicio operațiune ofensivă a URSS din timpul celui de-al Doilea Război Mondial nu a înregistrat pierderi atât de mari, subliniază „Proiectul”.

În timpul luptelor pentru orașul ucrainean Avdeevka au murit cel puțin 19 mii de militari ruși. Înainte de război, în acest oraș locuiau aproximativ 32 000 de persoane. În Marinka (cu o populație de 10 mii de locuitori înainte de război) au fost uciși cel puțin 11 mii de soldați ai Forțelor Armate ale Federației Ruse, iar în luptele pentru Kurakhovo (18 mii de locuitori) — 11 mii de militari.

Conform estimărilor „Proiectului”, baza de date a Rosstat conține informații despre 474 000 de decese legate de război. Ținând cont de întârzierile în înregistrarea datelor, numărul acestora ar fi putut ajunge la 573 de mii până în septembrie.