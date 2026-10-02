Putin a schimbat regulile atacurilor asupra Ucrainei. Zelenski: „Acum nu mai există reguli”

Potrivit lui Volodimir Zelenski, serviciile de informații de la Kiev au obținut date care arată că președintele rus a renunțat la limitele aplicate în etapele anterioare ale campaniei aeriene.

„A spus că acum nu mai există reguli”, a declarat Zelenski, într-un interviu pentru Financial Times, citat de mediafax.ro, referindu-se la informațiile obținute din comunicațiile interceptate.

Liderul ucrainean susține că ordinul ar fi fost dat în septembrie, în perioada în care Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului. El spune că, spre deosebire de etapele anterioare ale războiului, când atacurile rusești vizau în mare parte infrastructura energetică și obiective militare, în prezent sunt vizate tot mai multe obiective civile.

Zelenski a vorbit din adăpostul unei școli atacate

Interviul a fost acordat joi, din adăpostul antiaerian al unei școli din Kiev care tocmai fusese atacată de o dronă rusească cu reacție.

Potrivit lui Zelenski, prin aceste atacuri, Rusia nu urmărește să distrugă doar infrastructura, ci și să intimideze populația prin bombardamente repetate.

Kremlinul a respins acuzațiile. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat vineri că armata rusă „nu atacă școli sau spitale”. Sursa citată precizează însă că a verificat imagini publicate pe rețelele sociale care arată obiective civile lovite. De asemenea, au fost examinate fragmente ale dronei recuperate de la școala din Kiev, pe care se aflau marcaje ale unor producători ruși și inscripții în limba rusă.

Kiev, Harkov, Odesa și Liov, ținte ale Rusiei

O evaluare a serviciilor ucrainene de informații arată că Rusia se pregătește să-și intensifice atacurile asupra celor mai mari orașe ale Ucrainei odată cu apropierea iernii.

Principalele ținte ar fi Kievul, Harkovul, mare oraș din estul țării, și Odesa, principalul port ucrainean la Marea Neagră. Și Liov, important centru logistic din vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia, s-ar afla printre posibilele ținte.

Oficialii ucraineni susțin, de asemenea, că Rusia ar urmări să atace infrastructura electrică de care depind centralele nucleare, pentru a le deconecta de la rețeaua energetică a țării.

Aproape 500 de drone într-o singură zi

Zelenski a declarat că Rusia ar fi lansat aproximativ 500 de drone în decursul ultimelor 24 de ore (n.r. miercuri-joi), dintre care aproximativ jumătate cu propulsie cu reacție și, prin urmare, mai dificil de interceptat.

Potrivit președintelui ucrainean, armata reușește în prezent să doboare aproximativ 57% dintre dronele cu reacție și între 85% și 90% dintre dronele convenționale.

Ucraina încearcă să dezvolte noi drone-interceptor de mare viteză. Cinci modele sunt testate în prezent, iar Kievul speră ca până la sfârșitul lunii octombrie să poată produce aproximativ 400 de unități dintr-unul dintre aceste sisteme. Una dintre principalele probleme este însă lipsa motoarelor, multe dintre acestea fiind importate.

Zelenski, despre sprijinul aliaților: „Nu suficient!”

Liderul ucrainean spune că avioanele de luptă F-16 furnizate de aliații occidentali sunt eficiente împotriva noilor drone rusești cu reacție, dar aproximativ jumătate dintre ele sunt trimise în alte țări europene pentru lucrări de întreținere și reparații, unde rămân uneori perioade îndelungate.

Kievul vrea ca o parte mai mare a operațiunilor de mentenanță să fie efectuate direct în Ucraina, pentru ca avioanele să poată reveni mai repede în serviciu.

Zelenski a criticat, totodată, nivelul presiunii exercitate de Statele Unite și statele europene asupra Moscovei. Întrebat dacă aliații fac tot ce pot pentru a ajuta Ucraina, liderul de la Kiev a răspuns: „Nu suficient, bineînțeles că nu suficient”.