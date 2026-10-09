Putin, blocat în aer de un atac ucrainean cu drone asupra aeroporturilor din Moscova

Din informațiile existente până acum, toate aeroporturile din Moscova au fost închise în urma atacului ucrainean cu drone și baloane aeriene, transmite Digi24.RO.

Există în mediul online și imagini cu haosul din terminalele ruse. Vorbim despre un atac calculat al Ucrainei, sau cel puțin asta am putea spune din informațiile pe care le avem până acum, pentru că spune scrie chiar șeful departamentului de politică externă al Wall Street Journal: Vladimir Putin ar fi blocat în aer.



Președintele Rusiei se întoarce din Turkmenistan, unde a participat la un summit regional.

Din ce știm până acum, peste 350 de zboruri au înregistrat întârzieri, iar peste 100 au fost anulate pe cele patru aeroporturi din Moscova - vorbim de Șeremetievo, Vnukovo, Domodedovo și Jukovski. Deocamdată nu se știe câte drone au fost implicate în atac și nici eventualele pagube provocate în apropierea și în capitala rusă.

