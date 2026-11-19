Liderul de la Kremlin a ieșit în fața jurnaliștilor pentru a trage concluziile întâlnirii cu Xi și Trump. Jurnaliștii ruși au comentat îndelung faptul că dictatorul a fost condus până la mașină de către omologul său chinez, menționează Digi24.ro.

Putin a declarat: „Am vorbit despre neproliferarea armelor nucleare, armelor de distrugere în masă. Am vorbit despre respectarea dreptului mărilor. Am vorbit despre ceea ce face CPI, care încalcă toate normele posibile. Mi-a plăcut și m-a impresionat plăcut, că după declarațiile oficiale s-a început o discuție liberă, cred că nimeni nu se aștepta la asta.

Xi Jinping a reușit să creeze o asemenea atmosferă încât s-a început schimbul de păreri pe unele subiecte foarte sincere, într-un regim foarte sincer.

S-au pus temelia pentru a avea discuții în continuare, în formatul acesta sau altul. Noi urmărim cu atenție și înțelegem că sistemul politic din SUA e dificil, sunt mai multe elemente care balansează, când te uiți dintr-o parte, poate părea Sunt ferm convins că Trump se străduiește sincer să încheie mai multe conflicte, inclusiv pe cel din Ucraina. Ne-am dori că unele lucruri să se rezolve mai repede, dar știm cum stau lucrurile.

Am lucrat cu președintele Trump în primul mandat, am luat o pauză când a pierdut alegerile din 2020, dar, în general, avem unele lucruri comune în ceea ce privește „valorile”. Avem viziuni comune. Avem viziuni comune privind democrația, dar ce e? Modul în care văd liberalii și vor să-și impună punctul de vedere? Sau e „dictatura liberală”? Aici nu e atât de simplu să ajungem la un punct comun și să ajungem la final, dar dispoziția de astăzi a arătat că suntem într-o direcție bune.

Xi Jinping joacă un rol esențial

Putin a lăudat rolul jucat de China și a reiterat că își dorește să continue discuțiile în asemnea format. „Vreau să-i mulțumesc pentru această inițiativă, discuțiile au fost libere, temele abordate au fost într-o manieră liberă”.

Întrebat dacă cererile sunt mai dure decât cele din 2021 și dacă Rusia va cere compensații pentru sancțiuni a declarat:

„În ceea ce privește cererile noastre, nu le-am formulat punctual, dar întrebările sunt întemeiate. În discuția cu președintele Trump am reamintit de unde a început, de la lovitura de stat din Kiev, a început de la faptul că noile autorități au început un război în Est. Am încercat să rezolvăm situația timp de opt ani, dar regimul de la Kiev a început practic un război. Ei au declarat că ei nu vor să găsească o cale legală de soluționare a conflictului. Reiterez, oamenii care trăiesc acolo au făcut asta total legal (n.red. au cerut independența)

„Nu noi am început războiul”

Putin a reiterat minciuna că Rusia nu a început războiul. În ceea ce privește cerințele, au fost discutate aceste teme problematice și suntem gata să le analizăm. Există compromise, propuse de partea americană și noi am fost în acord cu aceste compromisuri propuse și sunt susținute de noi. Întrebarea este dacă vor alte părți, cum ar fi cea ucraineană, adică dacă vor să înceteze acțiunile militare prin măsuri pașnice.

Eu cred că e mai bine să fie de acord cu aceste compromisuri, eu cred că ei trebuie să fie în acord cu asta. Eu cred că autoritățile nu vor să ajungă la sfârșitul războiului pentru că ar trebui să meargă la alegeri. Putin a acuzat că Ucraina nu vrea să oprească războiul pentru că nu ar mai putea „fura”.

„După Ialta s-au creat condițiile care au dus la formarea ONU”

„Politicienii nu doar se uită la știri, ei trebuie să creeze știri, nu trebuie doar să se uite la ce se întâmplă. În ceea ce privește noua Ialta, ce a fost rău la Ialta? Acolo s-a fixat victoria asupra nazismului! Ar fi trebuit să se fixeze victoria asupra neo-nazismului.

După Ialta s-au creat condițiile care au dus la formarea ONU. 80 de ani lumea trăiește fără conflicte globale, e datorită înțelegerilor de la Ialta, ce a fost rău acolo?

În sfârșit, în Ialta nimeni nu a împărțit lumea. Acolo doar au fost fixate realitățile după al II-lea Război Mondial. Și în actualele războaie vor fi nevoiți să se împace cu realitățile, răspunzând la o întrebare adresate de un jurnalist care chestiona „Ce răspundeți liderilor care se tem că este o nouă Ialta”. Putin a continuat să laude tehnologiile dezvoltate în Rusia.

Putin, despre podul Kerci

„În primul rând vreau să spun că podul este un obiectiv civil. Podul nu a fost folosit pentru a transporta muniții, petrol sau rezerve. Este un obiect strict civil. Regimul de la Kiev a declarat că ne vor distruge industria petrolieră, vedem că impactul este nesemnificativ. Acum auzim „să încetăm, hai să ne oprim”. sincer vorbind, am discutat cu ai mei colegi și i-am rugat să ne întoarcem la aceasta întrebare poate reușim să ne înțelege.

După ce au lovit podul, nu ne vom înțelege, vor fi lovituri mult mai dureroase, decât ceea ce a făcut regimul de la Kiev. Podul va fi restaurat, având resursele actuale, nu va fi atât de greu. Măsurile de răspuns vor fi!

Putin, trimitere la summitul NATO de la București

Vă aduc aminte ce s-a decis în 2008, au scuipat pe părerea noastră! Au decis să se extindă, ei sunt vinovați pentru că au dus o asemenea politică. În baza acestor realități actuale, sper că vom reuși să ne înețelegem. Sunteți gata să opriți războiul?

Putin spune că întâlnirea de azi nu e o poză sau începutul unui nou format. Dar toată lumea a fost în acord că este un format util. Totuși, acesta nu își propune să impună deciziile adoptate cuiva. Dacă va fi acceptabil pentru alți actori, vom fi doar bucuroși.

Putin spune că loviturile asupra podului Kerci a fost o lovitură care a vizat strict un obiectiv civil. Să vorbim că este inițiativa care ar trebui să vină doar din partea Rusiei, este o greșeală, a declarat Putin.

Dictatorul a mai spus că: „nu este interesată Rusia să continue acest război. Dacă vor să încheie conflictul, să fie deacord cu acele compromisuri pe care le-au propus americanii. Nimeni nu înțelege de ce se țin de cele 10% de teritoriu din Donbas, oricum le vor pierde.

Vor fi europenii la negocieri?

Chestionat despre negocieri, Putin a declarat: „Nu am stabilit termene, vrem continuarea negocierilor. În ceea ce privește prezența europenilor la negocieri, SUA ne roagă insistent să fim deacord cu prezența lor, noi auzim ce spun mereu europenii „trebuie să fim gata pentru război în 2030”!

Nu este normal. O componentă esențială, după cum cred ucrainenii, trebuie să fie asigurarea siguranței lor. Au dreptate, dar cum ar trebui asigurată?

Noi am fost deacord cu propunerea SUA, că securitatea Ucrainei trebuie să fie parte din securitatea europeană. Noi nu ne împotrivim. Noi trebuie să înțelegem cu ce va veni Europa la aceste negocieri. Am invitat europenii în Moscova pentru a înțelege poziția lor și după aceea vom decide în ce format fom continua negocierile privin Ucraina.

Îl propune Rusia pe Trump la Premiul Nobel?

Am discutat asta, în glumă. Fondul Premiului Nobel folosește bani făcuți în Rusia și acum ei nu vor să mai aibă legătură cu noi. Nici nu știu dacă mai are importanță acest comitet, mai ales că au fost nenumărate cazuri în care au fost premiați oameni pe criterii politice.

Putin a refuzat să dea un răspuns exact la această întrebare, ascunzându-se după „irelevanța acestui Comitet”.

Dialogul cu europenii

Întrebat despre discuțiile cu liderii din Finland și Norvegia, Putin a declarat: „În ceea ce privește discuția cu cei doi lideri, s-a înțeles că trebuie să existe dialog, dar faptul că au interzis dreptul sportivilor noștri, este un pas înapoi. Cum poți să porți dialog, când nivelul de încredere reciprocă scade?

Vorbind despre interzicerea sportivilor ruși, Putin spune că este „distrugerea spiritului olimpic în general. Sportul ar trebui să unească oamenii, nu să distrugă relațiile. Fără schimbarea unor elite politice din unele țări străine, nu vom putea ajunge la o înțelegere. Vedem că inclusiv unele organizații vor să se ajungă la consens, vor pace, nu vor război.

„Acționăm atât de sensibil în Ucraina din bunătate”?

Întrebat din ce motive nu „lovesc atât de dur în Ucraina”? Putin a declarat că nu e vorba despre bunătatea, ci în primul rând, din considerente umanitare, noi vrem să păstrăm măcar unele posibilități de a ajunge la înțelegere pe cale pașnică.

Dar dacă ei vor continua să acționeze în acest mod, noi vom răspunde dur. Chestionat, cum vor fi hrăniți oamenii din Crimeea, după lovitura asupra podului.

Dictatorul a declarat că Rusia nu a transportat echipamente militare pe pod. „Noi trebuie să legăm Crimeea și restul părților din Rusia pe uscat, am creat acest coridor prin regiunea Zaporojie și vom intensifica eforturile în acest sens. Ne vom concentra și mai mult pentru a apăra acestă șosea, Novorosia”.