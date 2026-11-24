Mai multe rachete Ruta fabricate de Destinus au lovit podul și au trimis o secțiune centrală a uriașei construcții ce leagă Rusia de Crimeea pe fundul mării, notează DIGI24.ro.

Kokorici este directorul executiv și cofondatorul Destinus, o companie cu sediul în Olanda ce produce rachete Ruta și drone Da Vinci, care au fost și ele folosite în timpul atacului de săptămâna trecută.

Kokorici a crescut în Siberia, însă a părăsit Rusia în 2012, după ce a început să susțină mișcările de opoziție contra lui Putin. El a renunțat la cetățenia rusă după ce trupele ruse au invadat Ucraina în 2022.

„Le-am spus ucrainenilor că voiam ca ei să câștige. Încă vreau”, a spus Kokorici. „Sunt mândru că rachetele pe care le construim îi ajută pe ucraineni să își apere țara.”

Bărbatul de 50 de ani face parte dintr-un grup numeros de afaceriști ruși exilați care s-au răzvrătit împotriva Moscovei de-a lungul istoriei, de la bancheri din era țaristă care îi atacau pe bolșevici și până la Mihail Hodorkovski, un magnat al petrolului care a devenit un critic al lui Putin.

„Această decizie este un act de trădare”

Kokorici a fondat Destinus în 2021 și, atunci când a pornit războiul, el lucra la tehnologia motoarelor hipersonice. A fost întrebat de prietenii săi și de oficialii ucraineni dacă ar putea ajuta la dezvoltarea unei drone cu rază lungă de acțiune precum Shahed, drona iraniană folosită și de Rusia contra Ucrainei.

Primele drone Da Vinci au putut fi folosite deja începând din 2022. Rusia i-a adăugat pe Kokorici și alți ruși exilați pe lista „teroriștilor și extremiștilor” în noiembrie 2025.

Kremlinul a criticat Olanda pentru sprijinul oferit Ucrainei. Alți utilizatori de rețele sociale și comentatori proruși l-au amenințat direct pe Kokorici.

„Consider că această decizie este un act de trădare”, a spus Max Vektor, un analist și comentator, într-un articol pentru un site pro-Kremlin.

„A venit timpul ca serviciile noastre de informații/speciale să își aducă aminte de piolet și de Troțki”, a mai spus Vektor, referindu-se la asasinarea rivalului lui Iosif Stalin în 1940, în Mexic.

Kokorici a spus că a primit așa de multe amenințări cu moartea că nu le-a mai putut ține minte pe toate.

Atacul asupra Podului Kerci a fost un moment important pentru compania lui, care până acum a încercat să păstreze secret rolul pe care îl joacă în aprovizionarea Ucrainei cu arme.

„Încercăm să fim de 10 ori mai ieftini”

Conflictele din Ucraina și Iran au arătat că armatele au nevoie de tot mai multe drone și rachete ieftine, în afara armelor mai performante și mai scumpe pe care le au în arsenal.

Prima versiune a rachetei Ruta, cunoscută sub numele de Block 1, costă doar câteva sute de mii de dolari. Alte modele construite în Occident, precum Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), Tomahawk sau Storm Shadow, ajung să coste chiar și câteva milioane de dolari.

Ruta în ucraineană este numele unei plante aromatice legendare despre care se spune că aduce noroc.

„Încercăm să fim de 10 ori mai ieftini”, a spus Kokorici, care a făcut inițial avere prin vânzarea de electrocasnice și alte produse în Rusia, înainte de a se orienta înspre domeniul aerospațial.

Ucraina a folosit dronele fabricate de Destinus de la începutul războiului, în timp ce rachetele Ruta au intrat în arsenalul ucrainean în 2024.

Destinus construiește acum drone și pentru armata spaniolă, în timp ce Olanda a ajuns la o înțelegere pentru dezvoltarea unei noi variante.

„Ucraina le cere donatorilor anumite capacități, iar compania aceasta este întotdeauna pe listă”, a spus Gijs Tuinman, fost secretar de stat pentru apărare al Olandei.

Ruta Block 1 are o rază de acțiune de aproximativ 300 de kilometri și poate fi echipată cu un focos de 150 de kilograme. În comparație, JASSM poate lovi ținte aflate la peste 800 de kilometri depărtate și are o încărcătură explozivă de 450 de kilograme, putând penetra clădirile înainte să explodeze.

Totuși, Ruta este o rachetă foarte eficientă, fiind una din primele modele care au folosit inteligența artificială pentru sistemul de ghidaj.

Desitnus testează rachete în Ucraina

Destinus a ajuns să construiască lunar aproape 300 de rachete Ruta Block 1. Armele, inclusiv motoarele lor, sunt fabricate în Olanda și Spania. Ruta Block 2 are o rază de acțiune mai lungă și focoase mai mari. Compania dezvoltă acum varianta Ruta Block 3.

Kokorici a spus că Destinus este cel mai mare producător de rachete de croazieră din Europa.

Gigantul german din industria apărării, Rheinmetall, a spus recent că nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu Destinus pentru dezvoltarea în comun a unei noi rachete. Kokorici a spus că discuțiile continuă.

Activitățile companiei în Ucraina au iscat și controverse în Olanda, după ce presa a raportat faptul că personalul Destinus s-a apropiat prea mult de zonele de conflict pentru a ajuta Ucraina să testeze rachetele.

Kokorici a recunoscut că Destinus testează rachete în Ucraina, la fel ca alți producători de armament din Occident, dar că nu ia parte în mod direct la lupte. Rachetele sunt lansate doar de armata ucraineană.

„Dacă ți-e frică de lupi, stai departe de pădure”

Cu toate că tatăl lui provenea din Ucraina, Kokorici se consideră rus. „Este cultura mea, este literatura mea, muzica mea. Putin mi-a furat țara.”

Kokorici a spus că se simte ciudat să se afle în postura în care, de fiecare dată când se întâlnește cu un rus în străinătate, se gândește dacă nu cumva acea persoană l-ar putea ucide.

Cu toate acestea, Kokorici a fost întotdeauna conștient de riscuri și nu are regrete. „Unde am crescut eu, în Siberia, avem o vorbă: ‘Dacă ți-e frică de lupi, stai departe de pădure’.”